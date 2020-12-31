آثار الإسكندرية: تطبيق قرار تخفيض 50% على كافة المواقع بالمحافظة خلال يناير وفبراير

أعلن مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي عن تطبيق قرار المجلس الأعلى للآثار الخاص بتحديد سعر موحد لدخول المناطق الأثرية والمتاحف لجميع المصريين وذلك من بعد غد الجمعة ولمدة شهرين.





وقال متولي، في تصريحات مساء أمس الأربعاء، أن هذا السعر يتمثل في قيمة تذاكر الطلاب المصريين والذي يعادل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة وذلك خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.





وأوضح أنه سيتم تطبيق القرار بقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية والتي تعد اقدم الآثار الإسلامية في مصر والعالم العربي، لافتا إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشاد "متولي" بهذا القرار ودوره في جذب السياحة الداخلية بالإضافة إلي تعريف المجتمع بالثروات والكنوز الأثرية وعظمة الحضارة المصرية.



