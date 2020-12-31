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حوادث

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق السويس الصحراوي من الكيلو ٦١ حتى الكيلو ١٠٩؛ بسبب الشبورة الكثيفة.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية، وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق، رسالة هامة، ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000
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