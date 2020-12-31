لأول مرة فى تاريخ لبنان.. إقرار قانون ضد التحرش.. فيديو

عرضت فضائية "sky news” تقريرًا يوضح القانون الذى أقره البرلمان اللبنانى لأول مرة فى تاريخ لبنان ضد التحرش الذى يقضى بمعاقبة مرتكبى جريمة التحرش الحسنى لا سيما أماكن العمل.
وأضاف التقرير أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس شهر أو دفع غرامة مالية تقدر بنحو ٤٥٠ دولارا، مشيرا إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان أكد أن القانون خطوة مهمة باتجاه حقوق المرأة والإنسان.
فيما قال خبراء آخرون أن القانون يحتوى على العديد من الثغرات والإشكاليات،لأن القانون يحد من المشكلة ولكن لا يقضى عليها.
ومن جانبه أبدى الباحث والمفكر القانونى اللبنانى "كريم نمور"، رأية فى قانون معاقبة التحرش الجنسي خصوصا في مكان العمل، بعد إقراره لأول مرة فى لبنان.
وقال نمور خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن المجتمع اللبنانى نادى منذ سنوات بأن يكون هناك إطار تشريعى لمواجهة التحرش ومعاقبة الجناة.
وأوضح نمور أنه من خلال مواد قانون معاقبة التحرش الجنسي، أنه قد يصبح مجرد حبر على ورق، خاصة بسبب إشكاليات منها ما يقارب الموضوع من منطلق أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية حسب وصفه.
وتابع "المفكر القانونى"، أن هناك إشكاليات أخرى تواجه القانون منها آليات تطبيقه، فهو يجبر الضحية على اإثبات فعل التحرش واآثاره عليها أمام القضاء الجزئى أي ستكون المحاكمات علنية، الأمر الذى قد يمنع الضحايا من رفع دعاوى، لافتا إلى أن القانون يعاقب على التحرش فى العمل ولكن ضحايا التحرش إذا رفعت شكاوى ضد الجناة ستواجه مشاكل فى مكان عملها.
وأقر البرلمان اللبنانى قانونا، بمفاده يصبح التحرش الجنسى جريمة تستلزم العقاب إذ ينص على الحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.