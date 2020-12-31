لأول مرة فى تاريخ لبنان.. إقرار قانون ضد التحرش.. فيديو





وأضاف التقرير أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس شهر أو دفع غرامة مالية تقدر بنحو ٤٥٠ دولارا، مشيرا إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان أكد أن القانون خطوة مهمة باتجاه حقوق المرأة والإنسان.





فيما قال خبراء آخرون أن القانون يحتوى على العديد من الثغرات والإشكاليات،لأن القانون يحد من المشكلة ولكن لا يقضى عليها.





ومن جانبه أبدى الباحث والمفكر القانونى اللبنانى "كريم نمور"، رأية فى قانون معاقبة التحرش الجنسي خصوصا في مكان العمل، بعد إقراره لأول مرة فى لبنان.





وقال نمور خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن المجتمع اللبنانى نادى منذ سنوات بأن يكون هناك إطار تشريعى لمواجهة التحرش ومعاقبة الجناة.





وأوضح نمور أنه من خلال مواد قانون معاقبة التحرش الجنسي، أنه قد يصبح مجرد حبر على ورق، خاصة بسبب إشكاليات منها ما يقارب الموضوع من منطلق أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية حسب وصفه.





وتابع "المفكر القانونى"، أن هناك إشكاليات أخرى تواجه القانون منها آليات تطبيقه، فهو يجبر الضحية على اإثبات فعل التحرش واآثاره عليها أمام القضاء الجزئى أي ستكون المحاكمات علنية، الأمر الذى قد يمنع الضحايا من رفع دعاوى، لافتا إلى أن القانون يعاقب على التحرش فى العمل ولكن ضحايا التحرش إذا رفعت شكاوى ضد الجناة ستواجه مشاكل فى مكان عملها.





وأقر البرلمان اللبنانى قانونا، بمفاده يصبح التحرش الجنسى جريمة تستلزم العقاب إذ ينص على الحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.

عرضت فضائية "sky news” تقريرًا يوضح القانون الذى أقره البرلمان اللبنانى لأول مرة فى تاريخ لبنان ضد التحرش الذى يقضى بمعاقبة مرتكبى جريمة التحرش الحسنى لا سيما أماكن العمل.