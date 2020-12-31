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مسئولو الاتحاد الأوروبي يوقعون الاتفاق المبرم مع بريطانيا.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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توك شو
عرضت فضائية " euro news” فيديو أمس، الأربعاء، لتوقيع كبار المسؤولين فى الاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجارى الذى تفاوض عليه التكتل الأوروبي وبريطانيا خلال الأشهر التاسعة الماضية.  

ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية"أورسولا فون ديرن لايين"ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" وقعوا على الاتفاق التجارى المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست والذى سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وفي أول تعليق بريطاني جاء بعد التوقيع قال رئيس الوزراء "بوريس جونسون " إن التكتل سيشهد علاقة من "الودّ" في المستقبل. 

وأضاف "جونسون " أن"بريطانيا ستكون "جارة ودية وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.  

وأشار جونسون أمام مجلس العموم المجتمع لمناقشة الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن المرحلة ما بعد بريكست "سنصبح جارة ودية وأفضل صديق يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه،وأننا سنعمل معًا يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني السيد بالعيش في ظل قوانينه الخاصة".
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