استخدام تطبيق زووم للإعلان عن جائزة الفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح

افتراضى على تطبيق زووم وذلك للمحافظة على التباعد الاجتماعى والأمان المجتمعى.





ويشارك في حفل إعلان أسماء الفائزات من خلال التطبيق، قيادات العمل المجتمعى والمدنى وتمكين المرأة بشمال سيناء والسادة الصحفيين والاعلاميين، بالإضافة الى عدد من أساتذة الجامعات من جامعة العريش وجامعة سيناء الخاصة، علاوة على الفتيات المرشحات وعائلاتهم والفتيات الفائزات فى الأعوام الماضية.



وقد أعلنت إدارة الجائزة فوز الطالبة سلوى سالمان عايد بنت قرية جوز أبو رعد برفح، بالمركز الأول، والتي التحقت بكلية الطب جامعة بورسعيد، بلقب الفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح وحصولها على مبلغ مالى قيمته 15 ألف جنيه.



بينما حصلت الطالبة الشيماء مصطفى سليمان بنت مدينة الشيخ زويد والتي التحقت بكلية الطب جامعة قناة السويس بالمركز الثانى وحصولها على مبلغ قيمته 10 آلاف جنيه.



كما جاءت الطالبة ندى عبدالله محمود بنت مدينة الشيخ زويد، والتي التحقت بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس في المركز الثالث ومبلغ مالى قيمته 5 آلاف جنيه.



وحصلت ١٣ فتاة ممن شاركن في المسابقة على شهادات تقدير وحافز مادى قيمتة 1000 جنيه لكل واحدة منهن.



واستضافت الجائزة هذا العام الدكتورة دلال هواش من مملكة الأردن الشقيق للتحدث عن دور المؤسسات الأردنية فى تقديم الخدمة المجتمعية للقيادات النسائية.



كما قدم الدكتور خالد زايد عضو لجنة تحكيم الجائزة ورقة عمل عن دور المبادرات المجتمعية فى تنمية المجتمع السيناوى.



بالإضافة إلى كلمة القاها الدكتور عبدالكريم الشاعر رئيس لجنة تحكيم الجائزة وسعيد زايد ممثلا عن فريق عمل الجائزة، ود. حليمة حسين الفائزة باللقب والمركز الأول لعام 2018، بالإضافة لكلمة المهندس أحمد فاخر المدير الإقليمى لشركة كونك مى للتعليم واحد رعاة الجائزة الرئيسين.



وقد كرمت إدارة الجائزة هذا العام المرحوم الاستاذ أحمد أبو صوان لدوره البارز فى تعليم الصغار اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم.



كما قامت اللجنة بتكريم إحدى السيدات لما بذلته من جهد وإصرار فى استكمال مسيرة تعليمها بعد فترة انقطاع دامت ثلاثون عاما.







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