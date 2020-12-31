حدث ليلا.. الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفير الإثيوبي بالقاهرة.. الصحة: 1411 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و56 حالة وفاة

قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء "عميكام نوركين" مساء أمس، الأربعاء، إنه لن يتأخر اليوم الذي سيتم فيه إجراء تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج العربي.





اختل توازن فتاة في الثلاثينيات من عمرها، أثناء نشر الغسيل، مما أدى إلى سقوطها من الطابق السابع بمنطقة المتراس التابعة لقسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، ولقيت مصرعها على الفور.