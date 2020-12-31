حدث ليلا.. الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفير الإثيوبي بالقاهرة.. الصحة: 1411 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و56 حالة وفاة

الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفير الإثيوبي بالقاهرة
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ ديسمبر الجاري، استدعاء القائم بأعمال السفير الإثيوبي بالقاهرة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، برئاسة هالة زايد، خروج 411 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى الآن.
قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء "عميكام نوركين" مساء أمس، الأربعاء، إنه لن يتأخر اليوم الذي سيتم فيه إجراء تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج العربي.
اختل توازن فتاة في الثلاثينيات من عمرها، أثناء نشر الغسيل، مما أدى إلى سقوطها من الطابق السابع بمنطقة المتراس التابعة لقسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، ولقيت مصرعها على الفور.
قال مسئول عسكري أمريكي كبير أمس، الأربعاء، إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
يحل المطرب عمر كمال مساء اليوم، الخميس، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، احتفالًا برأس السنة الميلادية.
قالت المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، اليوم الخميس، في حديثها للشعب بمناسبة العام الجديد، إن "أزمة فيروس كورونا التاريخية في ألمانيا ستمتد إلى عام 2021، حتى مع الأمل الذي جلبته اللقاحات".
في خدعة تكاد لا تُصدق، أقدم عامل بناء متزوج على حفر نفق سري تحت الأرض يربط بين منزله والمنزل المجاور الذي تقيم به عشيقته المتزوجة بدورها، بعد أن دخل في علاقة سرية معها، حيث كان يهدف من خلال هذه الخطوة إلى لقائها دون أن يُكشف أمرهما.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق السويس الصحراوي من الكيلو ٦١ حتى الكيلو ١٠٩؛ بسبب الشبورة الكثيفة.
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة إحسان القلعاوي التي اُشتهرت في الأدوار الثانية خاصةً تجسيد شخصية الأم حتى لقّبها البعض باسم "أم الطيبين".