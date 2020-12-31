موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد ميلاده.. وعمر كمال يحيي حفل رأس السنة مع أحمد موسى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها في السطور التالية:













هنأ الفنان كريم فهمي صديقه الفنان احمد حاتم بعيد ميلاده الـ 33.





ونشر كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه "إنستجرام" صورة لـ أحمد حاتم وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا صاحبي متأخره انت عارف بس الظروف".









تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محسود بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة محسود على قناة الرسمية بتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مع كامل احترامي لاي حد وقف علي مسرح او غني بس يازباين مفيش حد بيعمل 4 طبقات في 20 ثانية كدا..غير عمرو دياب" و "‏الاب الروحي وعراب موسيقى الشرق الاوسط.#محسود ‎#عمرو_دياب".









احتفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع ملك السعودية معلقا عليها قائلا "‏اليوم ذكرى ميلاد مولاي رعاه الله وحفظه ... أنت لي القائد والاب ... روحي واولادي فداك ... رعاك الله سيدي".









أعلن المطرب عمر كمال، ظهوره مع الإعلامي احمد موسى ليلة رأس السنة.





يحل المطرب عمل كمال ضيفا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" ، احتفالا برأس السنة الميلادية.