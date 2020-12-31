اقتصاد لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان يمكنه استخدام الاحتياطيات للدعم لستة أشهر أخرى

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.



وفي مقابلة مع رويترز، قال دياب أيضا إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك "قرارا دوليا" بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في البلاد.



وقال دياب إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.



وأضاف قائلا "لقد سألته عدة مرات. ولم أتلق شيئا رسميا". وقال دياب إن المبلغ أكبر مما كان متوقعا وسيستمر "ستة أشهر إذا طبقا نظام البطاقات."



وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق بحلول فبراير بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.