أسعار الخضروات والفاكهه اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 31 ديسمبر 2020، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.









وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، والبصل بين 3 و5.5 جنيه.





وسجلت الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو، الفاصوليا ما بين 2 و4 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 قرش و3 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.









فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 و4 جنيهات، الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.









وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 2 و 8 جنيهات للكيلو.









وسجل البرتقال البلدى بين 3.5 و5 جنيهات، والبرتقال السكرى بين 3.5 و5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو.







