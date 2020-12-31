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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهه اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 31 ديسمبر 2020، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، والبصل بين 3 و5.5 جنيه.

وسجلت الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو، الفاصوليا ما بين 2 و4 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 قرش و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.


فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 و4 جنيهات، الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.


وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 2 و 8 جنيهات للكيلو.


وسجل البرتقال البلدى بين 3.5 و5 جنيهات، والبرتقال السكرى بين 3.5 و5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو.


وسجل سعر كيلو التفاح جولدن بين 13 و17 جنيها، والتفاح السورى اللبنانى بين 12 و15 جنيها، والعنب الرومى الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
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