التوقيع على اتفاقية البركسيت بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

وقع الاتحاد الأوروبي اليوم، الخميس، رسميا مع المملكة المتحدة على اتفاق البركسيت الذي يشمل بند التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في مجال الطاقة الذرية وتبادل المعلومات الأمنية.





وقع الاتفاق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال حفل توقيع في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، قبل نقل الاتفاق إلى المملكة المتحدة ليوقعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل تطبيقها مؤقتا اعتبارا من الأول من يناير 2021.









وسيقوم البرلمان الأوروبي بفحص الاتفاق، قبل أن يتم التصديق عليه من قبل الاتحاد الأوروبي.









وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في بيان، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه جاء بعد شهور من المفاوضات المكثفة التي أظهر فيها الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق من الوحدة، واصفا الاتفاق بأنه عادل ومتوازن يحمي المصالح الأساسية بشكل كامل ويوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمواطنين والشركات.









وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، قال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، قبل الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في غلاسكو، وعلى الصعيد العالمي، وفي مجال الرد على الأوبئة، لا سيما من خلال معاهدة محتملة بشأن الأوبئة، وفي الشئون الخارجية.