اقتصاد الإمارات.. 8 أدلّة إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة على ممارسة أعمالها في قطاعات رئيسية

أعلنت دبي للمشاريع الناشئة إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال عن إصدار 8 أدلة إرشادية حول كيفية تأسيس أعمال ناشئة في 8 قطاعات أساسية بالإمارة وذلك مع اختتام الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال التي نظمتها بالتعاون مع "فيرتو زون VirtuZone" وامتدت من أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر الحالي.

وغطت الأدلة الإرشادية الجديدة 8 قطاعات مهمة هي التقنية المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم والأغذية والمشروبات والاستدامة والسفر والسياحة والضيافة بالإضافة إلى قطاع التأثير المجتمعي.

ويحوي كل دليل معلومات مفصلة حول كيفية تأسيس شركات ناشئة في كل قطاع وبيانات وإحصاءات واتجاهات وفرص متعلقة بكل قطاع بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بممارسة الأعمال في كل قطاع وطريقة الحصول على ترخيص ولائحة بحاضنات ومسرعات الأعمال ولائحة بالفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بالقطاع.

وحضر جلسات الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية أكثر من 360 مشاركًا منهم 22% من رواد الأعمال الإماراتيين مع وجود نسبة كبيرة من رواد الأعمال المشاركين من خارج الدولة ممن يمتلكون مشاريع ناشئة أو يخططون لإطلاق مشاريعهم الناشئة.

وأشارت ناتاليا سيشيفا مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي إلى أن اللقاءات الأسبوعية حققت أهدافها في تفعيل مشاركة الشركات التقنية الناشئة حول العالم وتعريفها بمزايا وتسهيلات تأسيس الأعمال في دبي ..مؤكدةً ان الأدلة الإرشادية تعتبر أداة جديدة ومبتكرة لمساعدة الشركات الناشئة في القطاعات المستهدفة.

ولفتت سيشيفا إلى أن استحداث هذه الأدلة الإرشادية يأتي جزءا من جهود الغرفة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا حيث استثمرت الغرفة بشكل متزايد في بناء المعرفة وتوفير المعلومات لرواد الأعمال وتعزيز تنافسيتهم المعرفية بكل ما يتعلق بأعمالهم وبيئة الأعمال.

واختتمت قائلة: "نركز في دبي للمشاريع الناشئة على مد يد العون للشركات الناشئة ومساعدتها على فهم متطلبات تأسيس الأعمال ووضع أسس فعالة لتبادل المعلومات والخبرات ومشاركة المعارف وتفعيل التعاون الذي يخدم نمو وتطور الشركات الناشئة في الإمارة ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للشركات الناشئة".

وهدفت سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية لتسليط الضوء على مواضيع محورية وهي كيفية تأسيس أعمال في قطاعات معينة في دبي لتأتي هذه السلسلة في إطار جهود غرفة دبي لدعم رواد الأعمال في المنطقة وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال.

وشهدت هذه اللقاءات على مدار الدورات الماضية مشاركة واسعة من أكثر من 1650 مشاركًا من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين في المنطقة وذلك لاستعراض تجاربهم الناجحة وكيفية التغلب على التحديات وأبرز الأدوات اللازمة لتنمية الأعمال وتطويرها بالإضافة إلى بناء علاقات وشراكات جديدة ..وشملت هذه اللقاءات منذ إطلاقها تنظيم حوالي 48 جلسة على امتداد الدورات السابقة.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة" التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016 الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال حيث تعتبر مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والخبرات بالنسبة لرواد الأعمال في دبي.

ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة المهمة.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار حيث أطلقت الغرفة في عام 2015 استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.