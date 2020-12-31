محمود حافظ: أجتهد فى عملى احترامًا للمشاهد.. فيديو

قال الفنان محمود حافظ، إنه اعتاد أن يقضى احتفالات العام الميلادى الجديد مع أسرته وزوجته وأبنائه، أو فى الدراسة لتطوير نفسه، مضيفًا لو قابلت حد من زملائى صدفة أحاول أقضى معه بعض الوقت ولكنى لا أخرج خصيصًا لمقابلة أصدقائى خاصة وأنى شخص بيتوتى.





وأضاف حافظ خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بداية ظهروى على الساحة الفنية كان فى مسلسل الـ7 وصايا، وبعد ذلك توالت علي الأدوار والأعمال المميزة، مشيرًا إلى أنه لديه طقوس خاصة فى دراسة الشخصية التى يؤديها.





وتابع لو فيلم أو مسلسل أقرأه من بدايته لنهايته لكى أعرف الخط الخاص بى وملامح الشخصية وبعد ذلك أركز فى مذاكرة الشخصية وأحاول أتقمص الشخصية، مضيفًا "باخد رأى زوجتى فى أدوارى وبالفعل تكون وجهة نظرها سليمة فى الأدوار المعروضة علي".





وأوضح أنه شارك فى مسلسلى الفتوة والاختيار فى رمضان 2020، مؤكدًا أنه يحاول أن ينتقى الأدوار المعروضة عليه لكى يقدم دورًا جيدًا للجمهور، مضيفًا أجتهد فى عملى احترامًا للمشاهد.



