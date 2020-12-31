حققنا المعادلة الصعبة.. أستاذ تنمية: الاقتصاد المصرى حقق طفرة عالمية خلال كورونا





وأضاف "هاشم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر استطاعت تحقيق المعالجة الصعبة خلال فترة كورونا وهو الحفاظ على الإقتصاد القومى والمواطن المصرى.





وأكد أن معدلات الإصابة بكورونا فى مصر كانت مقبولة، متابعا أن الاقتصاد حقق طفرة عالمية على مستوى العالم، حيث أنه وفقا لمؤسسة بلومبرج أن مصر تعتبر ثانى أكبر دولة من حيث النمو الإقتصادى بعد الصين، بالإضافة إلى إشادة من منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية التى قامت بها مصر.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي تدخل بنفسه لمواجهة كورونا، مضيفا: "الحكومة ضربت المثل للشعب فى ارتداء الكمامة خلال الإجتماعات الخاصة بالرئيس، حتى عندما يقوم بعمل جولات خاصة بالمشاريع التى تنفذ داخل مصر".





قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، إن هذا الجيل شهد تغييرات عديدة وجديدة، ومنها تغيرات تلوث الهواء نتيجة وجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نظرية العالم تغيرت نتيجة الجائحة، حيث أنه كان يشجع على الإحتكاك مع الشعوب إلا أنه الآن يوجد إغلاق.