ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حققنا المعادلة الصعبة.. أستاذ تنمية: الاقتصاد المصرى حقق طفرة عالمية خلال كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
الدكتور صلاح هاشم،
الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، إن هذا الجيل شهد تغييرات عديدة وجديدة، ومنها تغيرات تلوث الهواء نتيجة وجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نظرية العالم تغيرت نتيجة الجائحة، حيث أنه كان يشجع على الإحتكاك مع الشعوب إلا أنه الآن يوجد إغلاق.

وأضاف "هاشم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،   أن مصر استطاعت تحقيق المعالجة الصعبة خلال فترة كورونا وهو الحفاظ على الإقتصاد القومى والمواطن المصرى.

وأكد أن معدلات الإصابة بكورونا فى مصر كانت مقبولة، متابعا أن الاقتصاد حقق طفرة عالمية على مستوى العالم، حيث أنه وفقا لمؤسسة بلومبرج أن مصر تعتبر ثانى أكبر دولة من حيث النمو الإقتصادى بعد الصين، بالإضافة إلى إشادة من منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية التى قامت بها مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تدخل بنفسه لمواجهة كورونا، مضيفا: "الحكومة ضربت المثل للشعب فى ارتداء الكمامة خلال الإجتماعات الخاصة بالرئيس، حتى عندما يقوم بعمل جولات خاصة بالمشاريع التى تنفذ داخل مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بلومبرج: أداء قوي لمناخ الأعمال المصري مسجلا أعلى نمو في 6 أعوام

مصر فى عيون العالم.. تقدمت 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي والأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية.. الدخول لأول مرة في مؤشر بلومبرج للدول المبتكرة

اختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الجديدة بمنتدى بلومبرج.. برلمانيون: ثمار الإصلاحات .. ويؤكدون: السيسي يدير أزمة كورونا بنجاح

مصر من بين أقوى 10 اقتصاديات نموا على مستوى العالم في 2020.. برلمانيون: السيسي يصارع الزمن لوضع مصر على خارطة التقدم.. ويؤكدون: كورونا جاء لنعيد النظر

خبير: مصر من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا على مستوى العالم

التصنيف بعيد عن المحاباة.. خبراء: تقييم بلومبرج لـ الاقتصاد المصري ضمن أقوى أداء 10 اقتصاديات عالمية شهادة ثقة جديدة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. مأساة إحسان القلعاوي.. وخلاف عادل إمام ومحمود عبد العزيز

سكاي سبورتس: محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج 2020

بعد 40 عاما.. عمرو الليثي يفجر قصة خلاف عادل إمام ومحمود عبد العزيز

أبو تريكة يكشف عن شعوره بعد هدف أفشة في الزمالك بنهائي أفريقيا ..فيديو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31-12-2020

بسبب حديثها مع حفيدتها.. مسنة 95 عاما مهددة بالطرد من شقتها.. اعرف القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار ومواصفات 8 سيارات صينية من عائلة الـ SUV

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021

بسبب حديثها مع حفيدتها.. مسنة 95 عاما مهددة بالطرد من شقتها.. اعرف القصة