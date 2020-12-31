بدون أدوية.. علاجات سريعة لتورم القدمين

راقب قدميك



راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.







استخدام كيس ثلج





استخدام كيس ثلج أو ضمادة ضاغطة على تقليل التورم ، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم ومرهم علاج التورم دون وصفة طبية في تخفيف الشعور بعدم الراحة وإذا لم يختفي التورم والألم ، فقد يحتاج الشخص إلى مراجعة الطبيب لاستبعاد حدوث ضرر أكبر.





علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح







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فى النهاية تشمل الطرق الأخرى للتخفيف من تورم القدمين بسبب الأملاح :شرب الكثير من الماءارتداء الجوارب الضاغطةنقع القدمين في ماء باردرفع القدمين لأعلى بانتظامالبقاء نشطافقدان الوزن في حالة زيادة الوزناتباع نظام غذائي صحي ومراعاة تناول الملحتدليك القدمين