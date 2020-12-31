بدون أدوية.. علاجات سريعة لتورم القدمين

هل تعانى من تورم القدمين يمكنك التخلص منها سريعا بالأعشاب فيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد فى علاج تورم القدمين :
الملح الانجليزى
ضع قدميك وكاحليك لمدة 15 إلى 20 دقيقة في حمام بارد مليء بملح إبسوم لتخفيف الألم المصاحب للتورم
مكملات المغنيسيوم.
مكملات المغنيسيوم. من الممكن أن تساعد إضافة 200 إلى 400 مجم من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي اليومي في الحد من احتباس الماء والألم.
راقب قدميك
راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.
راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.
استخدام كيس ثلج
استخدام كيس ثلج أو ضمادة ضاغطة على تقليل التورم ، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم ومرهم علاج التورم دون وصفة طبية في تخفيف الشعور بعدم الراحة وإذا لم يختفي التورم والألم ، فقد يحتاج الشخص إلى مراجعة الطبيب لاستبعاد حدوث ضرر أكبر.
علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح
فى النهاية تشمل الطرق الأخرى للتخفيف من تورم القدمين بسبب الأملاح :
شرب الكثير من الماء
ارتداء الجوارب الضاغطة
نقع القدمين في ماء بارد
رفع القدمين لأعلى بانتظام
البقاء نشطا
فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن
اتباع نظام غذائي صحي ومراعاة تناول الملح
تدليك القدمين
.المراجع ..
موقع هيلث لاين
lموقع "webmed