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اقتصاد

الإحصاء: 4.7% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي في 2020/2019

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم، الخميس الموافـــق 31/ 12 / 2020، "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2019".


ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلى:

ما قبل الابتدائي:
1.6 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.5 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 110.5 ألف تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.
62.7 ألف مدرس (منهم 58.9 ألف مدرس بنسبة 5.7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 ألف مدرس بنسبة  2.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.
12.4 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1.4 ألف معهد بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2019/2020.


الابتدائي:
13.8 مليون تلميذ بنسبة 54.3% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 (منهم 12.8 مليون تلميذ بنسبة 54.4% من إجمالي مراحل التعليم العام، 932.4 الف  تلميذ بنسبة 52.4% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري).
514.4 ألف مدرس (منهم 440.6 الف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 73.9 ألف مدرس بنسبة 45.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.
19.1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.6 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام  2019/2020.
0.3 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0.4% عام 2018/2019 .
99.8% معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020. 


التعليم المجتمعي:
133.7 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0.5% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020.
8.2 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.7% من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2019/2020.
5 آلاف مدرسة (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام 2019/2020 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.


الإعدادي:
5.6 مليون تلميذ بنسبة 22.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.2 ملــيون تلميذ بنسبــة 22.2% من إجمالي مراحل التعليم العام،388.1 ألف تلميذ بنسبة 21.8% مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2019/2020.
297.6 ألف مدرس (منهم 254.8 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24.8% من إجمالي مراحل التعليم العام، 42.8 ألف مدرس بنسبة 26.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.
12.6 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم، 3.5 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2019/2020.
%2.7 نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020 مقابل 3.1% عام 2018/2019.
%39.2 معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2019/2020. 


الثانوي:
2.2 مليون تلميذ بنسبة 8.5% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.7 % بالتربية والتعليم، 336.7 ألف تلميذ بنسبة 18.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.
148.2 ألف مدرس (منهم 106.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.4% من إجمالي المراحل التعليمية، 41.5 ألف مدرس أزهري بنسبة 25.4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر) عام 2019/2020.
3.9 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.3 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2019/2020.


التعليم الفني:
2.1 مليون تلميذ بنسبة 8.1% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 943.0 ألف تلميذ بنسبة 45.9% بالتعليم الصناعي، 869.8 ألف تلميذ بنسبة 42.4% بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي)، 240.6 ألف تلميذ بنسبة 11.7% بالتعليم الزراعي) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2019/2020.
146.7 ألف مدرس (منهم 92.6 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63.1%، 41.2 ألف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 28.1%، 12.9 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8.8%) من إجمالي مدرسي التعليم الفنى 2019/2020.
2.5 ألف مدرسة (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، 986 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 251 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2019/2020.
799.5 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.9 %، 70.4 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.1% من إجمالي التعليم التجاري عام 2019/2020.


التربية الخاصة:
42.3 ألف تلميذ بنسبة 0.2% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020. 
9.9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1.0% عام 2019/2020.
1.8 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا توجد تربية خاصة بالأزهر عام 2019/2020.


القراءات:
10  آلاف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.04 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 .
1.1 ألف مدرس بالأزهر بنسبة 0.1 % عام 2019/2020.
119 عدد معاهد بالأزهر ولا توجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2019/2020 .


الإجمالي العام:
25.3 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2019/2020 مقابل 24.2 مليون تلميذ عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 4.7%من إجمالي التلاميذ.
1.18 مليون مـدرس عــام 2019/2020 مقابل 1.21 مليون مـدرس عام 2018/2019 بانخفاض بلغ نسبته 1.5% من إجمالي المدرسين.
67.5 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2019/2020 مقابــل 65.9 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها  2.5%. 

     
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