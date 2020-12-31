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محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع أعمال آخر يوم لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. صور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، سير الإجراءات بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للاطمئنان على الخدمات المُقدمة وتيسير تعاملات المواطنين وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل ومتابعة منظومة البيانات.


وأشاد بجهود العاملين مع تحفيزهم على بذل أقصى جهد وحُسن التعامل مع المواطنين مع الالتزام بالإجراءات المتبعة والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة لفيروس كورونا .

وناشد سكرتير عام مطروح المواطنين بسرعة التقدم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة اليوم 31 ديسمبر، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتيسير إجراءات تقديم المواطنين على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومراكز المدن.

يذكر أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح استقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات المبانى تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء قبل غلق موعد التصالح.

وكان محافظ مطروح قد أصدر قرارًا أن تكون قيمة شريحة السكنى للأهالى فى القرى والتوابع والنجوع فقط خمسين جنيهًا.

كما قرر تخفيض شريحة المتر المسطح للتصالح للاستخدام السكنى للمرة الثانية فى نطاق محافظة مطروح حتى نسبة 20%.

حيث تم تخفيض قيمة المتر بمدينة مرسى مطروح
 الشريحة (أ) : تخفيض السكنى فقط بنسبة 10% 
 الشريحة (ب ): تخفيض السكنى فقط بنسبة 15%
الشريحة (ج ): تخفيض السكنى فقط بنسبة 20%
بالنسبة لمدن الحمام والعلمين وسيوة
 تخفيض الشرائح أ ، ب، ج للإستعمال السكنى فقط بنسبة 20% مدن الضبعة والنجيلة وبرانى والسلوم تخفيض السكنى شريحة أ ، ب فقط بنسبة 20%

وأشار إلى أنه بالنسبة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى مناطق الإستخدام المتعدد (السياحى - السكنى السياحى ) للأعضاء فقط وللترخيص السكنى فقط يتم التخفيض بنسبة 25% لتصبح قيمة المتر المسطح (600) جنيه بدلا من 800 جنيه للمتر .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ مطروح على مراعاة البعد الإجتماعى والإقتصادى لأهالى المحافظة وتأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف على كاهل المواطنين وحثهم على التصالح فى مخالفات البناء ودعمًا للاستقرار فى ربوع المحافظة.

وشدد على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، قبل انتهاء المدة المحددة في ٣١ ديسمبر الجاري، مشيرا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. 
سكرتير عام مطروح يتابع أعمال آخر يوم لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. صور
سكرتير عام مطروح يتابع أعمال آخر يوم لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. صور
سكرتير عام مطروح يتابع أعمال آخر يوم لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. صور
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