مستواه صادم ويجب بيعه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد التعادل أمام نيوكاسل

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة واحدة، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.





ولم يظهر محمد صلاح بكامل مستواه، خلال مباراة الأمس، حيث أهدر النجم المصري هدفًا محققًا في الدقيقة 35، بعد انفراد تام بالحارس لكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.





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ومن كرة أخرى انطلق فيرمينو بهجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى محمد صلاح الذي تخلص من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية بجانب القائم البعيد.



