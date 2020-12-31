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رياضة

مستواه صادم ويجب بيعه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد التعادل أمام نيوكاسل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
انتقدت جماهير نادي ليفربول أداء النجم المصري محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة واحدة، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يظهر  محمد صلاح بكامل مستواه، خلال مباراة الأمس، حيث أهدر النجم المصري هدفًا محققًا في الدقيقة  35،  بعد انفراد تام بالحارس لكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.


ومن كرة أخرى انطلق فيرمينو بهجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى محمد صلاح الذي تخلص من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية بجانب القائم البعيد.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييم محمد صلاح وهو 6.2/10 الذي يعد ضعيفًا، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.4%، وبلغت نسبة تمريرات صلاح 86%.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول على مستوى محمد صلاح أمام نيوكاسل كالتالي:

- محمد صلاح لم يصل المباراة على الإطلاق

-  مباراة مملة، أعتقد الآن ليفربول أفضل بدون صلاح

-  أحد أسوأ المباريات التي رأيتها لـ صلاح و فيرمينو وترينت 

- صلاح ليس جيدا بما فيه الكفاية. مباراة آخرى مخيبة للآمال

- صلاح كان صادمًا تمامًا في مباراة الليلة

- يجب بيع محمد صلاح في أسرع وقت ممكن

- بيع محمد صلاح

- بيع محمد صلاح وضم مبابي

- اللوم يقع على محمد صلاح فقط.





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