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مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف سبب مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
اللواء مدحت قريطم
اللواء مدحت قريطم
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ريهام فيكتور
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه تم مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس، وذلك حرصا من وزارة الداخلية على  سلامة المواطن المصرى.


وأضاف اللواء مدحت قريطم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مد تلك الفترة تساهم فى الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتمنع تكدس وازدحام المواطنين وبصفة خاصة المرور.


وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن وزير الداخلية استجاب للوزارة فى إعطاء مد نهائى يوم 30 مارس 2021، ومعنى هذا أنه لن يتم مد هذه المدة مرة أخرى.


وأوضح أن الملصق الإلكترونى إحدى منظومات إدارة حركة المرور الإلكترونية، منوهًا إلى أن هذا الملصق يساعد فى التعرف على جميع أنواع المركبات الموجودة فى لحظة واحدة بمكان محدد.


وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه من خلال هذا الملصق الإلكترونى يستطيع الخبرات التعرف على أسباب الازدحام ومحاولة تفادى الأخطاء حتى لا تحدث مرة أخرى، ومن خلاله يمكن أيضا توجيه المواطنين لطرق أخرى منعًا لحدوث أى ازدحام.
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