50 ألف جنيه لكل لاعب في فريق سلة الأهلي بعد الفوز بالدوري

قرر مجلس إدارة الأهلي، صرف مكافأت خاصة لكل لاعبي فريق السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات، وذلك تقديرًا لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسئولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري واسعاد جماهير الأهلي.





وتبلغ قيمة المكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الأول للرجال و40 ألف لكل لاعبة بفريق السيدات خاصة في ظل ما تحمله من ضغوط وتعنت كبير للمسئولين عن اللعبة واستطاعوا حسم لقبي الدوري رجال وسيدات.





وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي تهنئة لاعبي السلة وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط على حساب نادى الاتحاد السكندري، وأشاد محمود الخطيب بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي وأدائهم الرجولي طوال المباراة.





وقال الخطيب في إتصال هاتفي مع الجهاز الفني من دبي حيث كان يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، أن الفوز بدوري المرتبط مجرد بداية في ظروف صعبة لطموحات كبيرة تنتظرها جماهير الأهلي التي تستحق بذل أقصي جهد لإسعادها. وشدد على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات علي كل المستويات وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والاخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب.





وسادت حالة من السعادة الشديدة داخل ارجاء القلعة الحمراء بعد ان سيطرت الفرق الجماعية والفردية علي مختلف البطولات ففي كرة القدم حقق الفريق الثلاثية دوري أبطال افريقيا وكأس مصر والدوري العام بجانب حصد لقب دوري تنس الطاولة والدرع العام لبطولة السباحة وكأس مصر للسباحة .



