ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

50 ألف جنيه لكل لاعب في فريق سلة الأهلي بعد الفوز بالدوري

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
سلة الأهلي
سلة الأهلي
Advertisements
محمد سمير
قرر مجلس إدارة الأهلي، صرف مكافأت خاصة لكل لاعبي فريق السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات، وذلك تقديرًا لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسئولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري واسعاد جماهير الأهلي.

وتبلغ قيمة المكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الأول للرجال و40 ألف لكل لاعبة بفريق السيدات خاصة في ظل ما تحمله من ضغوط وتعنت كبير للمسئولين عن اللعبة واستطاعوا حسم لقبي الدوري رجال وسيدات.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي تهنئة لاعبي السلة وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط على حساب نادى الاتحاد السكندري، وأشاد محمود الخطيب بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي وأدائهم الرجولي طوال المباراة.

وقال الخطيب في إتصال هاتفي مع الجهاز الفني من دبي حيث كان يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، أن الفوز بدوري المرتبط مجرد بداية في ظروف صعبة لطموحات كبيرة تنتظرها جماهير الأهلي التي تستحق بذل أقصي جهد لإسعادها. وشدد على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات علي كل المستويات وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والاخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب.  

وسادت حالة من السعادة الشديدة داخل ارجاء القلعة الحمراء بعد ان سيطرت الفرق الجماعية والفردية علي مختلف البطولات ففي كرة القدم حقق الفريق الثلاثية دوري أبطال افريقيا وكأس مصر والدوري العام بجانب حصد لقب دوري تنس الطاولة والدرع العام لبطولة السباحة وكأس مصر للسباحة .

كما سار الفريق الأول للكرة الطائرة علي نفس نهج الفريق الأول للكرة وحقق الثلاثية التاريخية بعد حسم لقب الدوري والكأس والبطولة العربية بينما فازت سيدات الطائرة ببطولتي الدوري والكأس ولم تنتهي بعد بطولات كرة اليد حتي الأن سواء الدوري أو الكأس فيما فاز فريق السلة بالدرع العام وفازت سيدات السلة بدوري المرتبط ودوري السوبر وبطولة منطقة القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الخطيب يهنئ جماهير الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

ياسر إبراهيم: تحقق الحلم.. والأهلي الآن في كأس العالم للأندية

#الكاس_لجمهورك_يا اهلي.. جماهير الأهلي تتصدر تويتر وتطالب بكأس مصر

أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر

الأهلي فوق الجميع .. نرصد إنجازات الأحمر في 2020 وكيف نجح في السيطرة على البطولات

بيكهام: جاهز للمشاركة في أي مركز وهدفنا استمرار حصد البطولات بالأهلي

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: مصر والسعودية ركيزتا استقرار المنطقة

للوقاية من الحسد.. تعرف على أبرز الأدعية التي تقي شر العين وتبعد عنك المرض

الزمالك يجدد لنجمه الشاب أحمد فتوح 4 مواسم مقبلة

أحمد حسن: رحيل مصطفى محمد حل لمشاكل الزمالك المالية.. والأهلي لا يحتاج لاعب صن داونز

يا فرحة ما تمت.. سقوط عروسين من ارتفاع 650 قدمًا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميتسوبيشي تعيد الحياة للسيارة جالنت MITSUBISHI GALANT

قائمة بأسعار ومواصفات 8 سيارات صينية من عائلة الـ SUV

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021