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ثقافة

إيناس عبد الدايم: مبادرة الثقافة بين إيديك سباقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية فى ظل جائحة كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تستقبل وزارة الثقافة العام الجديد بأمسية تأتى فى إطار المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك وتبدا فى العاشرة مساء الخميس 31 ديسمبر وتستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى حيث تبث على قناتها باليوتيوب عرضا مسجلا لأحدث إنتاج من باليه كسارة البندق يليه حفل النجم التونسى صابر الرباعى فى ختام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29  

ووجهت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة لجميع المصريين بحلول العام الجديد واكدت ان المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك كانت سباقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف استكمال الرسالة التنويرية فى ظل الاجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة كوفيد 19 ، وتابعت انها حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقها فى مارس الماضى عقب تعليق الانشطة ضمن الاجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة الى استمرار برنامجها الذى يضم مجموعة ضخمة من الانشطة والفعاليات المتنوعة ويشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية وغنائية، امسيات ادبية وشعرية ، صالونات ثقافية، عروض الباليه والأوبرا وحفلات مركز تنمية المواهب ، الى جانب الافلام القصيرة والوثائقية وغيرها من الالوان الابداعية المميزة. 

يشار أن باليه كسارة البندق للمؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى من انتاج دار الاوبرا وقدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو ناير ناجى  ومن اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الاخراج لـ ارمينيا كامل المدير الفنى للفرقة ويدور حول احلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد اخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول الى امير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد . 

أما حفل النجم التونسى صابر الرباعى يضم نخبة مختارة من اعماله الشهيرة منها يا اغلى، يا عسل، طول حياتى، شارع الغرام، على نار، عزة نفسى، ياللى شارينا، بلغ اعتذارى، يا دلولة، مزيانة، اجمل نساء الدنيا، كتاب المجروحين، عز الحبايب ، ياللى جمالك ، ضاقت بيك ، ع الطاير، عمرى الجديد، سيدى منصور ، برشا برشا ، ليلة من العمر ، اتحدى العالم وغيرها.
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