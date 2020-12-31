أوساخ تدمر طلاء سيارتك احذر منها للحفاظ عليها

يهتم بعض السائقين بالحفاظ علي مظهر سياراتهم لانهم يعتبرونها جزءًا من شخصيتهم، والبعض الآخر يعتقد أن المياه تضر بالسيارة وتصيبها بالصدأ، وأجاب خبراء السيارات علي هذه التساؤلات ووضحوا أن الأوساخ هي التي تدمر طلاء السيارة وليس الماء.





وأوصى خبراء السيارات بعدم ترك الأوساخ على طلاء السيارة و خصوصا فضلات الطيور لفترة طويلة، وأكدوا على ضرورة إزالة الاتساخات والترسبات لأنها تتفاعل بمرور الوقت علي سطح السيارة و تجف من اشعة الشمس، ويصعب إزالتها مرة اخري دون ترك أثر.





وحذر الخبراء من محاولة إزالة أي أجسام عالقة في جسم السيارة بدون ماء لأن أي محاولة لتنظيف السيارة بدون مياه تخدش وتضر بطبقة الطلاء الخارجي بالسيارة.