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سيارات

أوساخ تدمر طلاء سيارتك احذر منها للحفاظ عليها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:00 م
كيفية الحفاظ علي
كيفية الحفاظ علي طلاء السيارة
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اشرف عطية
يهتم بعض السائقين بالحفاظ علي مظهر سياراتهم لانهم يعتبرونها جزءًا من شخصيتهم، والبعض الآخر يعتقد أن المياه تضر بالسيارة وتصيبها بالصدأ، وأجاب خبراء السيارات علي هذه التساؤلات ووضحوا أن الأوساخ هي التي تدمر طلاء السيارة وليس الماء. 

وأوصى خبراء السيارات بعدم ترك الأوساخ على طلاء السيارة و خصوصا فضلات الطيور لفترة طويلة، وأكدوا على ضرورة إزالة الاتساخات والترسبات لأنها تتفاعل بمرور الوقت علي سطح السيارة و تجف من اشعة الشمس، ويصعب إزالتها مرة اخري دون ترك أثر. 

وحذر الخبراء من محاولة إزالة أي أجسام عالقة في جسم السيارة بدون ماء لأن أي محاولة لتنظيف السيارة بدون مياه تخدش وتضر بطبقة الطلاء الخارجي بالسيارة. 
ونصح الخبراء باستخدام الماء و الاقمشة الناعمة عند غسل السيارة خصوصا المصابيح الأمامية والخلفية لتجنب خدشها لأن الاقمشة غير المخصصة لذلك الغرق تتلف الطلاء والأماكن الحساسة.

وعند عجز الماء فقط عن إزالة الاتساخات الصلبة لا تحاول نزعها بقوة و يمكن اللجوء للمواد المتخصصة في تنظيف الطلاء والأسطح الحساسة في السيارة للحفاظ عليها.

و يفضل معالجة طلاء السيارة بالشمع و تلميعها بالبوليش مرة كل عام حتى يجعله أكثر مقاومة للاتساخات والتأثيرات البيئية والطقس ويحافظ علي مظهر السيارة الخارجي أطول وقت ممكن.
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