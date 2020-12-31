1.5 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التموين فى القليوبية..فيديو

قال عربى عبد الحليم، مدير مديرية التموين بالقليوبية، إن المحافظة بها 8 مراكز خدمة متطورة لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن المراكز تقدم الخدمة للمواطنين بخصوص إضافة مواطنين واستخراج بدل فاقد أو أى شيء خاص بالبطاقة وذلك عن طريق الرقم القومى فقط.





وأضاف عبد الحليم فى لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المراكز تهتم بتقديم خدمة مميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مليون ونصف مواطن بالمحافظة يستفيد من التموين ومن الممكن ان يتقدم لأى مكتب بالمحافظة وذلك تيسيرًا على المواطنين.





وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تقديم خدمات للمواطنين من خلال مكاتب السجل التجارى أو التموين أو الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك، موضحا أن جميع تلك الجهات تم تطويرها بشكل كبير فى عام 2020.





وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى وزارة التموين، للإعلان عن حصاد وزارة التموين، إنه يوجد 1400 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية وتم حصر 553 مكتبا وتم وضع خطة من عام 2019، وهناك 300 مكتب تم تحويلها إلى مراكز خدمة خلال عام 2020.



