ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

1.5 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التموين فى القليوبية..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال عربى عبد الحليم، مدير مديرية التموين بالقليوبية، إن المحافظة بها 8 مراكز خدمة متطورة لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن المراكز تقدم الخدمة للمواطنين بخصوص إضافة مواطنين واستخراج بدل فاقد أو أى شيء خاص بالبطاقة وذلك عن طريق الرقم القومى فقط.

وأضاف عبد الحليم فى لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المراكز تهتم بتقديم خدمة مميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مليون ونصف مواطن بالمحافظة يستفيد من التموين ومن الممكن ان يتقدم لأى مكتب بالمحافظة وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تقديم خدمات للمواطنين من خلال مكاتب السجل التجارى أو التموين أو الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك، موضحا أن جميع تلك الجهات تم تطويرها بشكل كبير فى عام 2020.

وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى وزارة التموين، للإعلان عن حصاد وزارة التموين، إنه يوجد 1400 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية وتم حصر 553 مكتبا وتم وضع خطة من عام 2019، وهناك 300 مكتب تم تحويلها إلى مراكز خدمة خلال عام 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بالسويس

شاهد.. وزير التموين يحاور المواطنين أثناء افتتاح مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالسويس

المصيلحي: رغيف الخبز المدعم أحد أهم أولويات وزارة التموين

يخدم 4.5 مليون مواطن.. افتتاح مركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة.. صور

المصيلحي: تحويل 600 مكتب تموينى لمراكز خدمة متطورة بالمحافظات.. شاهد

محافظ القليوبية: أسواق ومراكز تجارية بالتعاون مع التموين لخدمة المواطنين

ترشيحاتنا

الدحيل القطري يغري فرجاني ساسي بـ 3 ملايين يورو سنويا للرحيل عن الزمالك

في ذكرى ميلاد أم كلثوم.. زواج عرفي وصوري وسري قصة 8 رجال في حياة كوكب الشرق

قبل ساعات من بدء سنة جديدة.. محمد بن راشد: 2020 عام علمنا الكثير

دعاء العام الجديد 2021 .. يوسع رزقك ويفرج كربك ويحقق لك ما تتمنى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

4 جنيهات ارتفاعاً بأسعار الذهب اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في بيتنا مريض كورونا .. 10 نصائح لـ التعامل مع الشخص المعزول داخل المنزل

مواصفات وحش تويوتا الجديد سيكويا TOYOTA SEQUOIA.. صور

شاهد.. ميتسوبيشي تعيد الحياة للسيارة جالنت MITSUBISHI GALANT