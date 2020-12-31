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محافظات

إزالة مكامير الفحم ومصادرة 35 طن أخشاب في دمياط.. شاهد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:12 م
إزالة مكامير الفحم
إزالة مكامير الفحم
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زينب الزغبي
تابعت محافظة دمياط، أعمال الحملات الخاصة بإزالة مكامير الفحم الضارة بمختلف نطاق محافظة دمياط ومصادرة الأخشاب المستخدمة بها خاصة لأنها مضرة بيئيا وصحيا على المواطن الدمياطى.

وشن مجلس محلى مركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس المجلس، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات المُتخذة لتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية. 

حيث أسفرت الحملة المُنفذة بقيادة اللواء حسام حجازى مساعد مدير الأمن وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام والتى تم الدفع خلالها بمعدات من جهاز مدينة دمياط الجديدة والوحدات المحلية عن إزالة مكمورة للفحم على مساحة ١٥٠ م٢ بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، كما تم مصادرة مايقرب من ٣٥ طن أخشاب من ١٨مكمورة بقريتى الرياض والبساتين بمركز كفر البطيخ وبمدينة دمياط الجديدة خلف المنطقة الصناعية تم تشوينهم بالمخالفة، فضلًا عن عمل تعهدات على أصحاب المكامير بعدم تشوين الأخشاب بالمخالفة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على استمرار الحملات لتنفيذ هذه الأعمال واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، طبقًا للوائح المُنظمة لذلك وتابعت أن حملات ازالة مكامير الفحم الضارة بيئيا وصحيا بدمياط، مستمرة حفاظا على الصحة العامة.


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إزالة مكامير الفحم ومصادرة 35 طن أخشاب في دمياط.. شاهد
إزالة مكامير الفحم ومصادرة 35 طن أخشاب في دمياط.. شاهد
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