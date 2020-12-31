خلال ساعات.. نائب ثان من تكتل "الجمهورية القوية" في لبنان يعلن إصابته بـ كورونا

وسط تدهور وضع كورونا في لبنان وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل غير مسبوق، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب فادي سعد، اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا" بعد صدور نتيجة فحص الـPCR، حيث تبين أنها إيجابية.





وبذلك، يكون النائب فادي سعد هو ثاني نائب في التكتل يعلن إصابته بالفيروس اليوم بعد النائب جوزيف إسحق، بحسب موقع "لبنان 24".

وأعلن سعد عن إصابته بالفيروس عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد صدور نتيجة الـPCR اليوم، أعلن إصابتي بفيروس ‫"كورونا‬".





وأضاف: "اطمئن الجميع أني لا أعاني أي عوارض صحية، ومتمنيًا الشفاء لكل المصابين، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والصحة للجميع وتكون الإكتشافات العلمية قد تغلبت على هذه الجائحة التي شغلت العالم على مدى الـ2020".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب جوزيف إسحق، أن نتيجة فحص "كورونا" الذي أجراه بعد شعوره ببعض العوارض أتت إيجابية، ما يعني إصابته بالفيروس.

وكتب إسحق عبر صفحته على "فيسبوك": أهلي وأصدقائي الأحباء، بعد ظهور بعض العوارض عليّ، خضعت لفحص الكورونا وأتت النتيجة إيجابية، أرجو من جميع الذين خالطتهم مؤخرًا الإنتباه وإجراء الفحوصات اللازمة، وأتمنى السلامة للجميع مع محبتي".



