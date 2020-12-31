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أخبار العالم

خلال ساعات.. نائب ثان من تكتل "الجمهورية القوية" في لبنان يعلن إصابته بـ كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:00 م
نائب ثاني من تكتل
نائب ثاني من تكتل "الجمهورية القوية" في لبنان يعلن إصابته ب
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قسم الخارجي
وسط تدهور وضع كورونا في لبنان وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل غير مسبوق، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب فادي سعد، اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا" بعد صدور نتيجة فحص الـPCR، حيث تبين أنها إيجابية.

وبذلك، يكون النائب فادي سعد هو ثاني نائب في التكتل يعلن إصابته بالفيروس اليوم بعد النائب جوزيف إسحق، بحسب موقع "لبنان 24".
 
وأعلن سعد عن إصابته بالفيروس عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد صدور نتيجة الـPCR اليوم، أعلن إصابتي بفيروس ‫"كورونا‬".

وأضاف: "اطمئن الجميع أني لا أعاني أي عوارض صحية، ومتمنيًا الشفاء لكل المصابين، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والصحة للجميع وتكون الإكتشافات العلمية قد تغلبت على هذه الجائحة التي شغلت العالم على مدى الـ2020".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب جوزيف إسحق، أن نتيجة فحص "كورونا" الذي أجراه بعد شعوره ببعض العوارض أتت إيجابية، ما يعني إصابته بالفيروس.
 
وكتب إسحق عبر صفحته على "فيسبوك": أهلي وأصدقائي الأحباء، بعد ظهور بعض العوارض عليّ، خضعت لفحص الكورونا وأتت النتيجة إيجابية، أرجو من جميع الذين خالطتهم مؤخرًا الإنتباه وإجراء الفحوصات اللازمة، وأتمنى السلامة للجميع مع محبتي".

قال مدير مستشفى الحريري اللبناني فراس أبيض، خلال تغريدة له على تويتر إن :" لبنان دخل عام 2021 بأمل وحسرة"، لافتًا إلى أن " لقاح AstraZeneca لديه العديد من المزايا. بشكل أساسي، يعد توزيعه أسهل من الناحية اللوجستية، وهو اقل كلفة، ولديه فعالية عالية في الوقاية من حالات كورونا الشديدة، وأيضًا، سوف نشهد قريبا المزيد من اللقاحات الجديدة، ونأمل أن تشهد سنة 2021 تحول دفة الأمور واندحار الوباء".
خلال ساعات.. نائب ثان من تكتل "الجمهورية القوية" في لبنان يعلن إصابته بـ كورونا
خلال ساعات.. نائب ثان من تكتل "الجمهورية القوية" في لبنان يعلن إصابته بـ كورونا
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