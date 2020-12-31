ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رزان المغربي تلخص 2020 في 60 ثانية .. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:09 م
رزان المغربي
رزان المغربي
Advertisements
ندى فكرى
نشرت الفنانة رزان المغربي فيديو جديدًا لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت "رزان" في الفيديو بتلخيص ما حدث لها في سنه 2020 و علقت قائلة :" 2020 في 60 ثانية
 2020 ... يا له من عام! من المؤكد أنها لم تكن سهلة ... ومع ذلك ، مهما حدث ، يجب أن تستمر الحياة.
 آمل أن أكون قد تمكنت ، طوال هذا العام المليء بالتحديات ، من رسم ابتسامة على وجهك ، وآمل أن أكون قد ساعدتك على نسيان كل الجنون بالخارج.

و تابعت رزان :"  اتمني 2021 لا يجلب لك سوى الصحة والسعادة والحب ... ابق آمنًا وسنة جديدة سعيدة ... يجب أن يستمر العرض"

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا رزان 
- كل سنك و انتي حلوه 
- happy new year 

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رزان مغربي تشبه نفسها بعروس البحر عبر إنستجرام

أحمد السقا يستعرض مهاراته فى ركوب الخيل وقفز الحواجز.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. رزان المغربي تتألق في أحدث ظهور لها

رزان مغربي تنصح جمهورها من على حمام السباحة: "كن أصليا ورائدا"

رزان مغربي تروج لـ فيلم صابر وراضي.. شاهد

هبة مجدى تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد أم كلثوم.. زواج عرفي وصوري وسري قصة 8 رجال في حياة كوكب الشرق

قرارات هامة من التعليم العالي حول الامتحانات خلال ساعات.. تفاصيل

بسبب حديثها مع حفيدتها.. مسنة 95 عاما مهددة بالطرد من شقتها.. اعرف القصة

وفاة شقيق الفنان صلاح عبد الله

أخبار الفن.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. مأساة إحسان القلعاوي.. وخلاف عادل إمام ومحمود عبد العزيز

خبيرة أبراج لـ العذراء: زواج جديد وزيادة مالية ومعاناة مع المرض في 2021.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في بيتنا مريض كورونا .. 10 نصائح لـ التعامل مع الشخص المعزول داخل المنزل

مواصفات وحش تويوتا الجديد سيكويا TOYOTA SEQUOIA.. صور

شاهد.. ميتسوبيشي تعيد الحياة للسيارة جالنت MITSUBISHI GALANT