رزان المغربي تلخص 2020 في 60 ثانية .. فيديو

رزان المغربي نشرت الفنانة فيديو جديدًا لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت "رزان" في الفيديو بتلخيص ما حدث لها في سنه 2020 و علقت قائلة :" 2020 في 60 ثانية

2020 ... يا له من عام! من المؤكد أنها لم تكن سهلة ... ومع ذلك ، مهما حدث ، يجب أن تستمر الحياة.

آمل أن أكون قد تمكنت ، طوال هذا العام المليء بالتحديات ، من رسم ابتسامة على وجهك ، وآمل أن أكون قد ساعدتك على نسيان كل الجنون بالخارج.





و تابعت رزان :" اتمني 2021 لا يجلب لك سوى الصحة والسعادة والحب ... ابق آمنًا وسنة جديدة سعيدة ... يجب أن يستمر العرض"





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- قمر يا رزان

- كل سنك و انتي حلوه

- happy new year



