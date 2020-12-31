نائب رئيس جامعة القاهرة: نسخر كافة الإمكانيات لتسهيل العملية الدراسية على الطلاب

كشف الدكتور جمال عبد السميع الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ، عن سبب تسليم طلاب أصحاب الهمم التابلت الجامعى.
وقال الدكتور جمال عبد السميع الشافعى إن الكلية تحاول أن تساعد هؤلاء الطلاب فى حياتهم الدراسية ، وأضاف أن التابلت يوجد عليه جميع المقررات الدراسية والمحاضرات وهذه هدية من جامعة القاهرة وليس أكثر .
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وكانت قد انطلقت منذ قليل فاعليات تسليم التابلت الجامعى للطلاب أصحاب الهمم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ورئيس جامعة القاهرة ، والدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب .
و قال عميد كلية الآداب إن الجامعة تقوم بتسليم عدد من أجهزة التابلت للطلاب والتي بلغ عددها 400 جهاز ، كما تقدمت الكلية بطلب لزيادة العدد ، وذلك في إطار حرص الجامعة وإدارة الكلية على تقديم كافة الخدمات المتاحة وتسخيرها للطلاب .
وأشار "كامل" إلى أن هذه الأجهزة متاح عليها المنصات الالكترونية مثل (البلاك بورد) وذلك في إطار خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة القاهرة.
يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتوفير كافة الخدمات والامكانات المتاحة للطلاب ذوي الهمم.