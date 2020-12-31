نائب رئيس جامعة القاهرة: نسخر كافة الإمكانيات لتسهيل العملية الدراسية على الطلاب

كشف الدكتور جمال عبد السميع الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ، عن سبب تسليم طلاب أصحاب الهمم التابلت الجامعى.





وقال الدكتور جمال عبد السميع الشافعى إن الكلية تحاول أن تساعد هؤلاء الطلاب فى حياتهم الدراسية ، وأضاف أن التابلت يوجد عليه جميع المقررات الدراسية والمحاضرات وهذه هدية من جامعة القاهرة وليس أكثر .





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وكانت قد انطلقت منذ قليل فاعليات تسليم التابلت الجامعى للطلاب أصحاب الهمم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ورئيس جامعة القاهرة ، والدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب .





و قال عميد كلية الآداب إن الجامعة تقوم بتسليم عدد من أجهزة التابلت للطلاب والتي بلغ عددها 400 جهاز ، كما تقدمت الكلية بطلب لزيادة العدد ، وذلك في إطار حرص الجامعة وإدارة الكلية على تقديم كافة الخدمات المتاحة وتسخيرها للطلاب .





وأشار "كامل" إلى أن هذه الأجهزة متاح عليها المنصات الالكترونية مثل (البلاك بورد) وذلك في إطار خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة القاهرة.



