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شاهد | محور المحمودية غيّر واجهة الإسكندرية خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس عمر أزهر، المشرف على تنفيذ محور المحمودية، إن الحدث الأبرز فى 2020 هو افتتاح محور المحمودية والذى يتكون من 21 كيلو منقسمًا لجزأين منها جزء مكشوف وجزء مغطى، لافتًا إلى أن المحور يخدم طرقاً مختلفة طريق سريع وطريق خدمات.

وأضاف أزهر فى لقاء خاص عبر فضائية " اكسترا نيوز"، ان تدشين تطوير محور ترعة المحمودية «العملاق» والذى يحقق أهدافا متنوعة وتطهير بحيرة مريوط ومواصلة العمل فى وتطوير حدائق المنتزه مع قرب تحقق حلم مترو الأنفاق «الحلم الأكبر» مع بدء العمل بجدية فى الخطوات الرئيسية التى تسبق التنفيذ لنقل تكدس السكان من شرق ووسط الإسكندرية إلى الظهير الصحراوى وبرج العرب وهو ما يحقق نتائج متنوعة ويقضى على مشكلات كثيرة فى مقدمتها أزمة المرور.

وتابع أن المحور عمل على تطوير المنطقة الشمالية بالكامل وأبرز شئ قام به المحور هو ربطه بمحاور عرضية على المحور وحلوا الأزمة المرورية بالإسكندرية، ولا يقل أهمية عن الكورنيش.

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