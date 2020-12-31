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أخبار العالم

دولار السوق السوداء... كم سجّل في آخر يوم من السنة فى لبنان؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:02 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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أمينة الدسوقي
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 8300 ليرة و8350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 30/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين، الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وكانت وزارة المالية البنانية أعلنت فى وقت سابق عن وضع ثلاثة ملايين طابع مالي من فئة الـ 2000 ل.ل في التداول ابتداء من 2/1/2021.

وكانت دولة لبنان شهدت أزمة كبيرة بشأن المحروقات، حيث توقف بعض الموزعين عن تسليم مواد البنزين إلى المحطات بسبب عدم كفاية المخزون، ويعود السبب إلى عدم تمكّن أربع بواخر نفط منذ أيام توقفوا أمام الشاطئ اللبناني عن تفريغ حمولتها لصالح الشركات الموزّعة بسبب عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لها.

وكانت أسعار المحروقات قد بدأت ترتفع وبشكل تدريجي منذ أكثر من شهر بخلاف الأسواق العالمية، وذلك رغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي برفع أو حتى ترشيد الدعم عن المحروقات. 

ويقدّر الخبراء احتياطي العملات الأجنبيّة في مصرف لبنان بحوالي 800 مليون دولار في وقت يكلّف دعم المواد الأساسية المصرف نحو 600 مليون دولار شهريًا، الأمر الذي كان أثار غير مرّة إمكانية مس لبنان بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبيّة والمقدّر بـ17 مليار دولار تقريبًا، وهو نسبة 15 في المائة من جميع ودائع المصارف بالعملات الأجنبية والتي يُلزم مصرف لبنان المصارف بإيداعه إياها.
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