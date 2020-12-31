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محافظات

محافظ الجيزة يشدد على تطبيق قرار غلق دور المناسبات وإلغاء الأسواق العشوائية وسرادقات العزاء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:12 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
شدّد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والتي أقرتها الدولة والتي تأتي علي رأسها عدم السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والأسبوعية.

وشدّد محافظ الجيزة خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز، بغلق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء وحفلات رأس السنة ومتابعة مواعيد غلق المحال العامة.

والتأكد من التزام المطاعم والمنشآت بـ 50% فقط من الطاقة الاستيعابية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ علي ضرورة التزام المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من التجمعات مشيرًا إلى أن الموجة الحالية من الفيروس تشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بالمحافظة بالمقارنة بالموجة الأولي في حالة الذروة .

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