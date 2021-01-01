العزل وصرف العلاج.. آداب القاهرة تكشف إجراءات التعامل مع حالات اشتباه كورونا

كشفت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن الإجراءات التي ستتبعها عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، سواء للطلاب أو العاملين .





حيث يتم عزل الطالب المشتبه بإصابته ، وإجراء الكشوفات اللازمة عليه لمعرفة مدى حالته الصحية ، ثم يتم توجيهه لمستشفى الطلبة ، لمنطقة الفرز والتقييم ويتم صرف العلاج الخاص به ، ويجب أن يكون مع الطالب كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي .





اقرأ ايضا |





وبالنسبة للعاملين المشتبه بإصابتهم بالفيروس ، يتم تحويلهم على عيادة "كوڤيد" بالعيادات الخارجية ، وصرف العلاج من نفس المكان ، وخضوعهم للعزل المنزلي بالنسبة للحالات قليلة الخطورة .





وأما بالنسبة للحالات متوسطة أو عالية الخطورة ، يتم تحويلها على مستشفى الباطنة للعزل ، وخضوعهم للعلاج حتى تمام شفاؤهم من الفيروس بشكل نهائي .





وقد أكد الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، على التشديد التام للالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .



