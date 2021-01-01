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تعليم

العزل وصرف العلاج.. آداب القاهرة تكشف إجراءات التعامل مع حالات اشتباه كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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أحمد الشاهد
كشفت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن الإجراءات التي ستتبعها عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، سواء للطلاب أو العاملين .

حيث يتم عزل الطالب المشتبه بإصابته ، وإجراء الكشوفات اللازمة عليه لمعرفة مدى حالته الصحية ، ثم يتم توجيهه لمستشفى الطلبة ، لمنطقة الفرز والتقييم ويتم صرف العلاج الخاص به ، ويجب أن يكون مع الطالب كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي .

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وبالنسبة للعاملين المشتبه بإصابتهم بالفيروس ، يتم تحويلهم على عيادة "كوڤيد" بالعيادات الخارجية ، وصرف العلاج من نفس المكان ، وخضوعهم للعزل المنزلي بالنسبة للحالات قليلة الخطورة .

وأما بالنسبة للحالات متوسطة أو عالية الخطورة ، يتم تحويلها على مستشفى الباطنة للعزل ، وخضوعهم للعلاج حتى تمام شفاؤهم من الفيروس بشكل نهائي .

وقد أكد الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، على التشديد التام للالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .

ونوه إلى أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامات والعبور من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، ومنع التجمعات بينهم مراعاة للتباعد الاجتماعي ، ومغادرة الطالب الكلية فور الانتهاء من إجراء الامتحان الخاص به 
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