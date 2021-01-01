ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: مبادرة "صنايعية مصر" تسهم في زيادة المشروعات الصغيرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:00 ص
النائبة، ماجدة نصر
النائبة، ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان
Advertisements
القسم السياسي
ثمنت النائبة، ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، جهود الحكومة فى إطلاق مبادرة" صنايعية مصر" بالإسماعيلية، مؤكدة على أن اهتمام الرئيس السيسي بإطلاق هذه المبادرة ، إلى جانب الاهتمام بالمواطن المصري ، امتدادًا لاهتمامه بتطوير الصناعات التقليدية، خير دليل على أن الأمور تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة أهدافها. 


وأكدت على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين ، إلى جانب خلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت " نصر " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن الهدف من مبادرة " صنايعية مصر " تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وكذا استهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، والتي تحقق الفائدة للشباب المصري ، وذلك من خلال توفير فرص عمل له ، لاستغلال طاقاتهم المهدرة. 

وأعربت عضو لجنة التعليم عن تمنيها بضرورة الاهتمام بالصناع ورفع الروح المعنوية لديهم ، مؤكدة على أن هذه المبادرة سيشملها عملية تدريب وليست تشجيع وتوعية فقط، إلى جانب شمولها على الصناع من كافة النواحي وتدريبهم على مستوي عال جدًا من الكفاءة . 


ولفتت إلى ضرورة تسويق منتجاتهم بحيث تنتهي هذه المبادرة بنتيجة يحتذى بها فى كافة المحافظات الأخري. 



جاء ذلك بعد أن استعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنفيذ مشروع صنايعية مصر بمحافظة الإسماعيلية والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية في الفترة من ١ يناير حتى ٧ يناير ٢٠٢١، ومن ٩ يناير حتى ٢٣ يناير ٢٠٢١، وذلك استكمالا لسلسلة فعاليات مبادرة صنايعية مصر والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الحرف المصرية وتبنتها وزارة الثقافة برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.


وتقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما وهي عبارة عن دورات تدريبية متكاملة لتعليم الحرف البيئية مثل التدريب علي حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش، أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية، وهي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة وذلك بكافة محافظات مصر ويقوم بتدريبهم مجموعة من المتخصصين لهذه الحرف وتحدد نوعية الدورات علي حسب نوعية الحرفة التي تشتهر بها المحافظة المقام بها المبادرة.


يذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولي من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ 43 فنانا وحرفيا من المتدربين في مجالات "الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلى"، والذين تم تدريبهم وفقًا لأحدث النظم الدراسية وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية من العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.


ويستمر المشروع في دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، والذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحرف التراثية.. عنوان الهوية وإحدى الأدوات للحفاظ على شخصية مصر العريقة.. والثقافة: تتيح الفرصة للأجيال الجديدة

وزارة الثقافة تعلن عن قبول دفعة جديدة من صنايعية مصر .. تفاصيل

10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي خلال 2020

في دورتها الثانية.. صنايعية مصر تعيد إحياء التراث وتحافظ عليه من الانقراض

بأمر الرئيس لتطوير الحرف.. إطلاق مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

إطلاق مبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية.. برلمانيون: إحياء للحرف التقليدية ..خطوة مهمة لخلق تنمية حقيقية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.. ومطالب بتعميمها بالمحافظات

ترشيحاتنا

روبي تشارك ويجز أغنية باظت في ليلة رأس السنة

قرار مفاجئ من الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة

الصحة: تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة

سر صراع اللحظات الأخيرة في صفقة والتر بواليا لـ الاهلي

آسر ياسين: دويتو جديد مع تامر حسني .. وأولادي كسفوني على الريد كاربت

"أم كايلا" .. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Jeep تنطلق بنسختها الجديدة من رانجلر 392 روبيكون | صور

مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا

شاهد.. سنجاب متوحش يعتدي على امرأة ويتركها غارقة في دمائها .. فيديو