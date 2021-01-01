برلمانية: مبادرة "صنايعية مصر" تسهم في زيادة المشروعات الصغيرة

ثمنت النائبة، ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، جهود الحكومة فى إطلاق مبادرة" صنايعية مصر" بالإسماعيلية ، مؤكدة على أن اهتمام الرئيس السيسي بإطلاق هذه المبادرة ، إلى جانب الاهتمام بالمواطن المصري ، امتدادًا لاهتمامه بتطوير الصناعات التقليدية، خير دليل على أن الأمور تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة أهدافها.









وأكدت على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين ، إلى جانب خلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأشارت " نصر " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن الهدف من مبادرة " صنايعية مصر " تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وكذا استهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، والتي تحقق الفائدة للشباب المصري ، وذلك من خلال توفير فرص عمل له ، لاستغلال طاقاتهم المهدرة.





وأعربت عضو لجنة التعليم عن تمنيها بضرورة الاهتمام بالصناع ورفع الروح المعنوية لديهم ، مؤكدة على أن هذه المبادرة سيشملها عملية تدريب وليست تشجيع وتوعية فقط، إلى جانب شمولها على الصناع من كافة النواحي وتدريبهم على مستوي عال جدًا من الكفاءة .









ولفتت إلى ضرورة تسويق منتجاتهم بحيث تنتهي هذه المبادرة بنتيجة يحتذى بها فى كافة المحافظات الأخري.













جاء ذلك بعد أن استعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنفيذ مشروع صنايعية مصر بمحافظة الإسماعيلية والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية في الفترة من ١ يناير حتى ٧ يناير ٢٠٢١، ومن ٩ يناير حتى ٢٣ يناير ٢٠٢١، وذلك استكمالا لسلسلة فعاليات مبادرة صنايعية مصر والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الحرف المصرية وتبنتها وزارة الثقافة برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.









وتقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما وهي عبارة عن دورات تدريبية متكاملة لتعليم الحرف البيئية مثل التدريب علي حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش، أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية، وهي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة وذلك بكافة محافظات مصر ويقوم بتدريبهم مجموعة من المتخصصين لهذه الحرف وتحدد نوعية الدورات علي حسب نوعية الحرفة التي تشتهر بها المحافظة المقام بها المبادرة.









يذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولي من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ 43 فنانا وحرفيا من المتدربين في مجالات "الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلى"، والذين تم تدريبهم وفقًا لأحدث النظم الدراسية وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية من العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.









ويستمر المشروع في دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، والذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.