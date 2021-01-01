بعد إلغاء الحفلات.. نائبة: احتفلوا برأس السنة في منازلكم

قالت النائبة، ماجدة نصر عضو مجلس النواب، إنه في ظل جائحة كورونا وتفشي الوباء بشكل هائل وتخطي عدد الحالات المصابة حاجز الألف إصابة ، سيختلف الاحتفال بـ الكريسماس و ليلة رأس السنة الميلادية هذا العام ، وبالأخص بعد منع الإحتفالات من قبل الحكومة تجنبًا للتكدس وازدحام التجمعات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "





وتابعت: قرار الدولة بشأن إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، قرار جيد يحد من تفاقم أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هناك فئة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعض الآخر غير ملتزم وهذا من شأنه أن يعطي نتيجة سلبية وانتشار زائد لحالات الإصابة.





وأشارت " نصر" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أنه من باب أولى جعل الحفلات تقتصر على كل أسرة بعينيها داخل منازلها وعدم القيام بزيارات عائلية فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وهي: منع السلام أو التقبيل، ارتداء الماسك الطبي، غسل الأيدي باستمرار ، إعطاء النصح لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة كونها أكثر الفئات عرضة للإصابة به، إلى جانب عدم التكدس في مكان واحد داخل المنزل ، مع الحفاظ على وجود مسافات آمنة بين الشخص والآخر.









وأعربت عضو مجلس النواب عن تمنيها بضرورة استمتاع المواطنين بهذا اليوم حتي ولو كان على أضيق الحدود بين الأسر وبعضها البعض، مؤكدة على أن يكون ذلك وفق إجراءات احترازية ووقائية استثنائية، لأن العزلة تُسبب نوعًا من الاكتئاب.









جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الإجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.









وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.









وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.









وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.