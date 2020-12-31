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محافظات

لمواجهة كورونا.. تعقيم 4980 منشأة وغلق 381 محلاً تجارياً و272 مقهى بالشرقية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:29 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات فضلًا عن متابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

 

وأضاف محافظ الشرقية أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة متكاملة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فقد كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها صباحًا ومساءا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا.

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وأشار المحافظ  إلي أن  تلك الحملات أسفرت عن  تعقيم 4980 مبني ومنشأة عامة وخدمية بالإضافة إلى غلق 381 محلا تجاريا و(272) مقهي و(131) مركزًا للدروس الخصوصية و (78) قاعة أفراح مخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

 

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وإستخدام المطهرات الشخصية حرصًاعلي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا مؤكدًا على  ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى والمواطنين لعبور تلك الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية

 

وعلي جانب آخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين وإصرارهم علي تقنين أوضاعهم القانونية من خلال سرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والتسابق على المراكز التكنولوجية والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري.

 

أوضح المحافظ أن  المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت  ٢٢٩ ألفاً و٧٩٠ طلب تصالح حتى ٣٠ ديسمبر الجاري و تحصيل نسبة ٢٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون مؤكدا ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.

 

أشار محافظة الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلي  ٥٠ جنيهًا للمتر بالقرى و خصم ٢٥٪  من قيمة التصالح عند السداد الفوري  وكذلك تخفيض نسبة ٣٥٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

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