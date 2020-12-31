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أخبار العالم

الخارجية: مصر تسعى دائمًا لدعم الجهود الصادقة للحفاظ على وحدة الصف العربي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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ا ش ا
صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن مصر دائمًا ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية -اليوم الخميس ردا على سؤال صحفي حول ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر-أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكي التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي.
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