ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسرع رجيم.. 3 وصفات تخسيس مجربة وسريعة بمكونات في مطبخك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

للتخلص من الكرش ونحت قوامك  إليك  أسرع  رجيم مجرب و3 وصفات تخسيس مجربة وسريعة بمكونات متوفرة من مطبخك يقدمها موقع هيلث.


الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

كوب شاي بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب من بذور الكتان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة

لخرق أسرع للدهون يمكنك بين الوجبات تناول المشروبات التالية لتعزيز الحرق

مشروب بذر الكتان والقهوة : 

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من المرمرية
1 كوب ماء شرب ساخن 

كيف تطبقين الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا  ثم يصفى

مشروب  بذور الحلبة والقرفة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة 

انقعي بذور الحلبة  والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب  في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وصفة خل التفاح وأوراق الشاي الأخضر.

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

تأجيل الامتحانات لـ بعد إجازة نصف العام.. واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد من السبت المقبل

أسعار البنزين الجديدة 2021.. بشرى عظيمة للمصريين مطلع العام الجديد

السيسي: إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل

مدير مستشفى عزل: موجة كورونا الثانية شرسة وتصيب 3 أجهزة في الجسم|تفاصيل

أول تعليق من الأزهر علي قرارات تأجيل الامتحانات

الحكومة: تطبيق غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد

10 قرارات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة

بداية الذروة.. العليا للفيروسات: سنشهد انخفاضا تدريجيا في إصابات كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الرئيس اليوم: الدولة أثبتت حرصها على سلامة الجميع

وزير التعليم يكشف سر التعديل المفاجئ لخريطة العام الدراسي الحالي

بعد إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات| اِعرف قرارات وزير التعليم والقنوات والمنصات الجديدة

التعليم تحسم مصير العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

احتفالات العام الجديد حول العالم.. بدون قيود في نيوزيلندا والألعاب النارية تزين سماء أستراليا

مضاعفات خطيرة.. تعرف على أضرار إصابة الأطفال بالفشل الكلوي