أسرع رجيم.. 3 وصفات تخسيس مجربة وسريعة بمكونات في مطبخك

للتخلص من الكرش ونحت قوامك إليك أسرع رجيم مجرب و3

وصفات تخسيس مجربة وسريعة بمكونات متوفرة من مطبخك يقدمها موقع هيلث.





الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

كوب شاي بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

كوب شاي بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي + 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة

+ سلطة

بعد الغذاء ساعتين



كوب من بذور الكتان



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العشاء .. قبل النوم بساعتين







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لخرق أسرع للدهون يمكنك بين الوجبات تناول المشروبات التالية لتعزيز الحرق







مشروب بذر الكتان والقهوة :







ماذا تحتاجين





1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة من المرمرية

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا ثم يصفى







ثمرة فاكهة

مشروب بذور الحلبة والقرفة



1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة

انقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وصفة خل التفاح وأوراق الشاي الأخضر.



مكونات أعشاب لتنحيف البطن

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة

سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.

أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.

صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.