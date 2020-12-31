احترفوا توصيل الأسلاك.. سقوط عصابة تخصص سرقة موتوسيكلات بالنزهة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالنزهة.





وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع ابن المعتز من شارع عمار بن ياسر دائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطلين بحوزتهما سيارة " بدون تراخيص " حال شروعهم في سرقة دراجة بخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".





أمكن التوصل للمجني عليه مالك الدراجة دليفري ومقيم مركز طامية / الفيوم ، باستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهم بالشروع في سرقتها.





بالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها في محضر جنح القسم بلاغ من موظفة ومقيمة دائرة القسم.





بمواجهتهم أقروا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد استخدامها في وقائع السرقة.





واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك" باستخدام السيارة المضبوطة واعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.





وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليهما بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الثاني، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.