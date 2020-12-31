الانتهاء من تدريب 6450 معلما فى دمياط

عقدت اليوم إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بحضور عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وعبد الرازق الزيني وكيل المديرية وعصام النماس مدير عام التعليم العام ومها بدوي مدير إدارة التدريب ورؤساء أقسام التدريب بالإدارات العشر، للوقوف على ما تم إنجازه في تدريبات التنمية المهنية لمواد التخصصات.





وعلى هامش التدريب قام وكيل تعليم دمياط بتكريم عزة بزوم لبلوغها سن المعاش القانونية ونجلاء الكيكي وخالد شبانة مديري إدارة التدريب السابقين ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية.





ومن جانبه صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم الانتهاء من تدريب 6450 معلم ابتدائي وإعدادي بجميع الإدارات وبذلك تم تدريب المستهدف من المعلمين بمحافظة دمياط في جميع المواد الأساسية كمرحلة أولى ويتم بعد ذلك قياس أثر التدريب بعد مراجعة قياس الأثر من التدريب.





وأوضح أن التدريب للمعلمين بمختلف المراحل الدراسية الهدف منه الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذا لتعليمات الوزارة برفع مهارات وخبرات المعلمين بمختلف المديريات والإدارات التعليمية.





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