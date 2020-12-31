أسبوع عصيب على أهالي أسوان.. مصرع 25 مواطنا في حوادث متفرقة

أسبوع عصيب شهدته أسوان فى ظل مصرع العديد من أبنائها فى حوادث متفرقة بالطرق المختلفة.





فقد لقى اليوم الخميس 12 شخصا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتي ربع نقل على طريق العلاقي / برنيس، الرابط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر بالقرب من الكيلو 80، ووجود ضحايا، حيث تعرضت بعض الجثث للتفحم نتيجة الحادث.





وكانت قد توجهت إلى موقع الحادث 10 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرر محضر بالواقعة.









وقد جاءت أسماء المصابين على النحو التالى: محمد . ع .ع 20 سنة، وحسين .ع.م 20 سنة ، ومنصور .ع.ح 20 سنة، وحسن .م.ح 22 سنة، وأحمد .ط.م 22 سنة، بجانب 3 أشقاء من أسرة واحدة وهم محمد .ع.س 22 سنة، وجمعة .ع.س 28 سنة، وصالح .ع.س 36 سنة، هذا بالإضافة إلى 4 آخرين مجهولين الهوية.





هذا فيما توافد أسر المتوفين فى حادث التصادم بين سيارتين بطريق مدخل العلاقي، ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان إلى المشرحة العمومية لاستلام جثث الضحايا عقب إصدار تصريح النيابة.





وكان قد تم إيداع جثامين الضحايا بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، بعد أن تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا من موقع الحادث للمشرحة.





وتبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أن الحادث وقع فى منطقة جبلية على طريق "العلاقى - برنيس" بالقرب من الكيلو 80، نتيجة اصطدام سيارتين ربع نقل تحمل 12 شخصا ومعدات حفر ومواد مشتعلة "جراكن سولار واسطوانات غاز" مما تسبب فى انفجار السيارتين وتفحم جثث الضحايا.





هذا فيما لقى 12 مواطنا مصرعهم الأحد الماضى فى حادث تصادم ميكروباص أجرة وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، فيما أصيب 5 آخرين تم نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج.





وقد تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية، حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





والجدير بالذكر بأن أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل رقم (ط . ج . و 1894) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم (ص . و. ن 4718) قادمة من مدينة أسوان.





هذا وكان قد لفظ محمد حسونة لاعب نادى كيما أسوان الرياضى بقطاع الناشئين مساء الأحد الماضى أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى أسوان الجامعى عقب إصابته فى حادث قطار بمنطقة كيما شرق بمدينة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.







واقرأ أيضًا:وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان تلقت بلاغًا بإصابة شخص على شريط السكة الحديد أمام النادى الروسى بمنطقة كيما، وتبين إصابة شاب يدعى محمد حسونة 15 سنة لاعب بفريق الناشئين بنادى كيما بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه.