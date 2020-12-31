الثلاثية التاريخية.. الأهلي نجمًا وحيدًا لعام 2020

-البطولات تتويج لحملات التشوية التي تعرض لها مجلس الإدارة والخطيب

- كاف حرم القلعة الحمراء من اللقب الرابع ..ومارد الجزيرة يطارد ريال مدريد

-مكاسب بالجملة رغم صعوبات البداية الكارثية والرحيل الرباعي





فرض النادي الأهلي نفسه نجمًا وحيدًا علي الساحة الرياضية المصرية لعام 2020 بعد أن توج بالثلاثية التاريخية وحقق مكاسب بالجملة بعد عناد طويل وصعوبات كبيرة طوال هذا الموسم، ولم يكن يتخيل أحد داخل الجدران الحمراء أو وسط جماهيره بأن تكون نهاية العام الذي بدأ بفقدان بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) أن تكون نهايته بهذا الشكل السعيد والخرافي.





توج المارد الأحمر بالثلاثية دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك وقبلها بلقب الدوري وبفارق كبير من النقاط ثم قبل أن تكتب الشهور كلمة النهاية في 2020 كان قد توج بلقب كأس مصر ، وحرمه كاف من اللقب الرابع حين قام بتأجيل السوبر الأفريقي إلي فبراير المقبل.





لم تكن تلك الإنتصارات وليدة الصدفة بل جائت وولدت من رحم الصعاب التي تعرض لها النادي بشكل ربما غير مسبوق في تاريخه الضارب في أعماق التاريخ منذ أكثر من 113 عام ، تعرض الاهلي لجملة من الصعاب ربما لو تعرض لنصفها أي كيان لأنهار تمامًا بدأت بخسارة وفقدان بطولة السوبر المصري في أبوظبي لصالح منافسه الزمالك بعد ان تحكم الفريق الأحمر في مجريات المباراة واضاع أهدافًا بالجملة وقبلها كان قد تعرض نجمه الأول رمضان صبحي لإصابة طويلة .





الأمور لم تتوقف عند هذا الحد ولكنها وصلت إلي ذروتها حين عصف فيروس كورونا المستجد باحلام وطموحات النادي الذي سعي رئيسه محمود الخطيب ومجلس إدارته إلي بناء فريق جديد يعود لمنصات التتويج بعد ان توقفت عجلة الرياضة بشكل تام، وعلي عكس كل أوساط الرياضة في العالم التي تجمدت بسبب هذا الوباء ، لكن كانت عجلة النقد والهدم في الأهلي لم تتوقف فكان هذا الكيان هو محور كل وسائل الإعلام طوال الشهور الأربعة التي توقفت فيها عجلة كرة القدم- بعضها كان موجهًا والأخر طبيعي.





في تلك الفترة فقد الأهلي أربعة من نجومه الكبار بدأت بشريف إكرامي حارس المرمي الذي أعلن عدم تجديد تعاقده ورحيله ونفس الأمر لاحمد فتحي الذي أصر علي الإكتفاء بالفترة التي قضاها والتوقيع لبيراميدز ثم أزمات حسام عاشور الذي رفض الإعتزال وأخيرًا رمضان صبحي الذي قدم له الأهلي كل شئ وأنهي الأمور التفاوضيه مع ناديه هيدرسفيلد ولكنه أختار الرحيل إلي بيراميدز





بعد فقدان الأهلي للرباعي الأهم والتاريخي في القوام الرئيسي للفريق جاء السويسري رينيه فايلر المدير الفني ليوجه الطعنة الأكبر في ظهر إدارة النادي ويرفض الإستمرار مع الفريق ، كل ذلك بجانب حملة تشوية متعمدة وواضحة ومقصودة تجاه مجلس الإدارة ، ووابل من السباب والتجاوزات اليومية لرئيسه محمود الخطيب الذي أكتفي بالصمت والصبر الطويل والعمل علي دعم لاعبيه مع عودة عجلة الرياضة للدروان.





ولم تتوقف الإنكسارات التي تعرض لها الفريق الأحمر عند هذا الحد ولكنه تعرض لهزة نفسية رهيبة حين تلقي خسارة كبيرة من منافسة الزمالك في مسابقة الدوري 1-3 بجانب ظهور الأهلي بشكل مهلهل، بعد كل هذا الطوفان كان القرار الأهم والأصعب بعد رحيل فايلر هو رهان محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح علي إستقدام مدير فني أفريقي لأول مرة في تاريخه وهو بيتسو موسيماني مدرب صن داونز والذي جاء ليعيد هيبة الفريق من جديد فحسم اللقب الأول وهو الدوري رسميًا ثم تدرج في مواجهة الوداد وعبر النافذة المغربي الي نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدًا مع منافسة الزمالك ومن خلاله حقق اللقب الثاني وهو إستعادة الأميرة السمراء في 27 نوفمبر الماضي بالضربة القاضية لمحمد مجدي أفشه بعد 7 سنوات من الغياب والعناد حيث كان اخر بطولة عام 2013 علي حساب أورلاندو بايرتس .





ولم تتوقف الإحلام الحمراء عند هذا الحد ولكنها أستمرت لحصد لقب كأس مصر علي حساب طلائع الجيش بضربات الجزاء في السادس من ديسمبر الماضي ليكمل الأهلي الثلاثية التاريخية وحرمته سطوة المغرب وقرار الكاف بتأجيل السوبر الأفريقي إلي فبراير المقبل من إكمال الرباعية التاريخية في 2020.





مكاسب الأهلي من هذا العام لا تعد ولا تحصي أهمها هو رد إعتبار إدارة النادي التي تعرضت لحملات من التشويه والتشكيك ثم الفوز باللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا وحصد 3.5 مليون دولار والإقتراب خطوة نحو إستعادة لقب الأكثر تتويجًا بالإلقاب القارية ، كما عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه «الزمالك - مازيمبي الكونغولي» إلى 4 بطولات، ونجح في رفع رصيده من البطولات القارية إلى 21 لقبًا قاريًّا، مواصلًا مطاردة ريال مدريد أكثر أندية العالم تتويجًا بالألقاب القارية في العالم برصيد 24 لقبًا.





وضرب الأهلي في تلك النسخة كل الأرقام القياسية حيث نجح في تسجيل 36 هدفًا في النسخة الجارية من البطولة، هو أقوى خط هجوم في تاريخ المسابقة، وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي يتمكن فريق من تسجيلها في نسخة واحدة في تاريخ البطولة.





كما أن الأهلي حقق رقمًا جديدًا في دوري أبطال أفريقيا وهو أكبر عدد فوز بالمباريات ، حيث خاض 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.





لم تتوقف مكاسب الأهلي عند هذا الحد ولكنه منح نفسه فرصة أخري لزيادة الإقتراب من ريال مدريد في الأكثر تتويجًا بالإلقاب القارية بمواجهة نهضة بركان علي لقب السوبر الأفريقي ، بل وتفوق علي النادي الملكي في عدد مرات الظهور بمونديال الأندية، بعدما بات الأهلي ثاني أكثر أندية العالم مشاركة برصيد 6 مشاركات، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 5 مشاركات في المركز الثالث خلف الأهلي وأوكلاند ستي النيوزيلاندي، الذي يحتل الصدارة في مونديال الأندية برصيد 9 مشاركات.





وعزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر أندية إفريقيا حضورًا في بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كونه أول فريق إفريقي يصعد إلى منصة التتويج العالمية، عندما حصد الميدالية البرونزية في ثاني مشاركاته بالمونديال في نسخة 2006، ويعود الظهور الأول للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية إلى نسخة 2005، وعاد ليسجل الأهلي حضوره في البطولة نسخ 2006 و2008 و2012 و2013.



