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رياضة

باتشيكو يخفف الحمل البدني للاعبي الزمالك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخفيف الحمل التدريبي للفريق على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

 

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات خفيفة تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال لتفادي الإجهاد والإصابات العضلية.

 

والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.

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