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تعليم

خبير تربوي: قرارات تأجيل الامتحانات جاءت في الوقت المناسب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي إن قرارات مجلس الوزراء اليوم جاءت في الوقت المناسب، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح "فتح الله" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يجب الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، في المقام الأول وقبل أي اعتبارات، فالجانب الدراسي يمكن تعويضه من خلال المنصات الإلكترونية التي أطلقها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

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وأشار إلى أن هناك العديد من الإمكانيات المتاحة أمامنا، والتي يمكن من خلالها إجراء باقي المقررات والبرامج الدراسية وطرحها للطلاب عليها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

واستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

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