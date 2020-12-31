جنايات المنصورة تحيل أوراق 4 أشخاص للمفتى قتلوا شخصا لسرقة دراجته

قضت محكمة جنايات المنصورة ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، محمد الشرنوبي، بإرسال أوراق 4 أشخاص بينهم شقيقان لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام.









وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير القادم لنظر الدعوى والنطق بالحكم، لقيامهم بقتل شخص وإصابة نجله وشقيقه بهدف سرقة موتوسيكل بالطريق العام.









وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال القضية 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "رائف.ع.ب. – 30 عاما- محبوس"تاجر ملابس، ومقيم بقرية الريدانية مركز المنصورة، وشقيقه"صلاح" 40عاما تاجر ملابس ومقيم بذات القرية، ومحمد.ص.م.ا"،30 عاما، عامل عادي، ومقيم قرية ميت النحال مركز دكرنس، و"وليد ح.ب ح "،محبوس"، 36 عاما، بائع متجول ومقيم بمدينة المنصورة، بعد أن قتلوا المجني عليه رمزي شعبان السيد حسن، عمدا من غير سبق اصرار او ترصد واطلقوا صوبه عيارا ناريا بواسطة سلاح ناري "فرد خرطوش"متعمدين قتله فضلا عن الشروع فى قتل شقيقه "حسن شعبان السيد، بإطلاق عيار خرطوش واصابته ومن اجل سرقة موتوسيكل خلال سيرهم فى الطريق العام.









وأدلى شقيق المتوفي والمصاب بالحادث بشهادته أمام هيئة المحكمة، وأكد أنه أثناء سيره بالطريق العام ليلا رفقة شقيقه ونجله الطفل، مستقلين موتوسيكل اعترضهم المتهمون بالقوة بغرض سرقتهم وأشهروا في وجوههم سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وسلاحا أبيض سنجة، وخنجرا، وأطلق المتهم الأول عيارين ناريين صوبهم واستقر أحدهما به فأحدثت اصابته واصابت الأخري شقيقه والتى أودت بحياته.







