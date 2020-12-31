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تعليم

لإنجاز الردود 100٪| تكريم أعضاء إدارة خدمة المواطنين بتعليم قنا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:40 م
تكريم أعضاء إدارة
تكريم أعضاء إدارة خدمة المواطنين بتعليم قنا
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يوسف رجب

كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعضاء إدارة خدمة المواطنين بمديرية التربية والتعليم، نظرًا لما حققته الإدارة من إنجاز الرد على 100% من الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.


وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمكرمين لما بذلوه من جهد خلال التجاوب مع شكاوى المواطنين والحد من تردد المواطنين وتزاحمهم في ظل جائحة كورورنا واستخدام المنظومة كبديل آمن للحفاظ على الصحة العامة.


تضمن التكريم كلا من: عبد الرحيم فتحي مدير إدارة خدمة المواطنين، و طارق أحمد وحنان عباس و كارولين زكي و جانيت نسيم أعضاء الإدارة.


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن التكريم جاء في إطار تفعيل تعليم قنا لمبدأ إثابة المجد في عمله، و محاسبة المقصر والتصدي لأي  تهاون في تقديم الخدمات الجماهيرية.


وأضاف خالد، أن المديرية تسعى دائما لتكريم المتميزين وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الصالح العام.


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لإنجاز الردود 100٪| تكريم أعضاء إدارة خدمة المواطنين بتعليم قنا
لإنجاز الردود 100٪| تكريم أعضاء إدارة خدمة المواطنين بتعليم قنا
لإنجاز الردود 100٪| تكريم أعضاء إدارة خدمة المواطنين بتعليم قنا
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