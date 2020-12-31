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ديني

أئمة ليبيا من مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر يرسخ الوسطية ونبذ التطرف

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:45 م
زيارات ميدانية لأئمة
زيارات ميدانية لأئمة ليبيا لمجمع البحوث الإسلامية
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محمود ضاحي
أعدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برنامجا لزيارة أئمة ودعاة ليبيا، الذين يتلقون دورتهم التدريبية بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمجمع البحوث الإسلامية.

كان في استقبالهم مسؤولو المجمع، على رأسهم الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، حيث اصطحب الوفد في جولة بالمجمع، أطلعهم فيها على أهم المؤلفات العلمية التي يقوم بتأليفها كبار علماء الأزهر الشريف؛ ليستفيد بها الباحثون والدارسون في العالم الإسلامي.

وأهدى الدكتور عامر، أعضاء الوفد الليبي مجموعة من إصدارات المجمع الخاصة بتفنيد الأفكار المتطرفة، وتوضيح صحيح الدين. كما قام الوفد بزيارة المكتبة المركزية لجامعة الأزهر، وكان في استقبالهم مدير المكتبة، أسامة أمين.

وعبر أعضاء الوفد الليبي عن امتنانهم لزيارتهم لمصر الأزهر، مؤكدين الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر بجميع روافده؛ لترسيخ مفهوم الوسطية، ونبذ الأفكار المتطرفة.
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