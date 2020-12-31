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رياضة

الزمالك يختتم تدريبه بتقسيمة قوية استعدادا لـ إنبى

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على إجراء تقسيمة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.


وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين من أجل حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للفريق في المباريات المقبلة.


ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.


والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.

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