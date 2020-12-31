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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: توفير جميع وسائل الأمان للعاملين لتلاشي الإصابة بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:38 م
د. حسام الرفاعي
د. حسام الرفاعي
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كريم ناصر - اسلام خالد
أكد الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجامعة سوف تقوم بأخذ قرارات الحفاظ على صحة العاملين بالجامعة من توفير كمامات ومواد معقمة لجميع العاملين بالجامعة لاستخدامها باستمرار لتقليل فرص احتمالية الإصابة بالفيروس .


وأضاف "الرفاعي" أنه تقرر تقليل أعداد العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لكورونا حفاظا على سلامة جميع المنتسبين الجامعة. 


من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد. 


وذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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