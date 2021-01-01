حكايات الكريسماس من عزل دمياط العام.. الأطباء: نحتفل مع المرضى لتخفيف آلامهم .. شاهد

مع نهاية عام وبدء عام جديد وبحالة من التفاؤل بين أعضاء الطاقم الطبي ،يستقبل العاملين بمستشفى عزل دمياط العام، العام الجديد مع مصابي كورونا بابتسامه أمل بالشفاء للمرضي وتهنئة لهم بالعام الجديد.

وأشار الحفناوى " انه على مدار ما يقرب من 9 اشهر ومستشفي دمياط العام تستقبل حالات فيروس كورونا وتقدم كافة الرعاية الطبية لهم على الرغم من كون المستشفي في ذلك الوقت كانت تخضع لاعمال الاحلال والتجديد بعدد من الاقسام الا انها كانت تستقبل الحالات فلقد تم بدء التشغيل التجريبى لمركز الكلى الصناعى الجديد ، كما تم الانتهاء من التشطيبات والدهانات والتجهيزات الطبية وغير الطبية ويشغل المركز الدور الثالث والرابع والخامس من مبنى العيادات الخارجية الجديد.





واضاف قائلا" ان لتخفيف آلام المصابين بالفيروس، والعمل على الوصول بهم إلى محطة التعافى منه، واجبهم ودورهم الإنسانى أكبر كاطباء ومعهم اطقم التمريض والاداريين ايضا ، بدأت دورى فى مواجهة الأزمة بالعمل فى مستشفى دمياط العام كمديرا لها وهناك ساعدت فى علاج العديد من المصابين بالفيروس، معبرا عن شعوره بالفخر لما يؤديه من دور وطنى ىالقضاء على الوباء .

وأوضح ،انه يتم توفير أى أجهزة طبية أو معدات تعقيم يطلبها المستشفى، لتوفير العناية الطبية اللازمة للمرضى والأطقم الطبية، وبمجرد وجود أى نقص فى بدل الوقاية أو الكمامات بجميع أنواعها أو مواد التعقيم أو الأجهزة الطبية المتقدمة ادارة المستشفي تعمل على توفيرها سواء من مديرية الشئون الصحية او بالجهود الذاتية.





وشدد على اكتسابه خبرة كبيرة من العمل فى مستشفي العزل، إلى جانب شعوره بفخر شديد لمشاركته فى مهمة وطنية، وبالنجاح الذى يحققة الطاقم الطبي في علاج مصابي كورونا ، مناشدًا جميع الأطباء المشاركة فى القضاء على الوباء، وطالب الدمايطة بالتزام المنازل حفاظًا على أرواحهم، وتطبيق جميع إجراءات الوقائية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، خاصة التباعد الاجتماعى ، مع ضرورة زيادة التوعية بخطورة كورونا خاصة في ظل الموجه الثانية للوباء.







ووعد بعدم التوقف عن مساعدة المرضى تحت أى ظرف، والاستمرار فى مساعدتهم على التعافى وقال ، إدارة المستشفى تشدد بشكل دائم على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد بشكل مستمر من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية، لحماية الأطقم الطبية فى المستشفى، والأمور لدينا مستقرة





وعن علاقتة باسرته وارتباطة بالعمل بمستشفي العزل اكد انه منذ بدء الجانحة ويري اسرته على اوقات متباعدة نظرا لتواجدة الدائم بالمستشفي وايضا خوفا عليهم وتابع بان اسرته يقدرون عمله والواجب الوطنى والانسانى الذي يقوم به بل يشجعونى دائما رغم بعدى عنهم على مدار عام ولااعلم متى تنتهى هذة الجانحة الا اننى فخور بمشاركتى فى ملحمة بطولية كهذه فخر كبير، فبعد أن تقطعت السبل بالمرضى، وأصبح المستشفى هو ملاذهم الآمن والأخير لا يجوز خذلانهم، وينبغى بذل قصارى جهدنا لدعمهم والعمل على تعافيهم ورجوعهم إلى منازلهم بخير».



