مساء اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بأسوان

تشهد بعض المناطق بنطاق مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة إنقطاع لمياه الشرب وذلك بوسط المدينة .





وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى بيان لها بأن ذلك يأتي نظرا لتنفيذ بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان حيث سيترتب على ذلك قطع المياه.





ويشمل الإنقطاع مناطق ( شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا ) .









وسيتم قطع المياه إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء الغد الجمعة الموافق 1/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الموافق 2 /1 /2021 .





وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .





هذا وكان قد أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن أنه تم تأجيل كافة الإمتحانات النظرية والعملية والشفوية لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة، وكذلك الدراسات العليا لما بعد إنتهاء أجازة نصف العام.





وجاء ذلك بناءًا علي قرار مجلس الوزراء ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات كأجراء إحترازي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا وذلك حرصًا على صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .





وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة إلى أنه سوف يتم إستكمال تدريس المناهج الدراسية للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 2 يناير لعام 2021 ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بعد حيث أنه سيتم إعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقا بعد الانتهاء من إجازة نصف العام .