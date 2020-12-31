محافظ القليوبية: تحصيل مليار و231 مليون جنيه من مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.





أكد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بلغ اليوم 1390 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 219519 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و231 مليون و904 آلاف جنيه.





كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة ميدانية بدأها بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها حيث تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس المواطنين مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.





واطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، وتابع أعمال تركيب واجهات أسوار الكورنيش كما تفقد نماذج المقاعد ، لتعميمها بكورنيش النيل ، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.





كما تابع الهجان أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تبدأ من نزله أم بيومي بطول 3 كم بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطي وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.





كما تابع المحافظ أعمال نقل المرافق ( صرف الصحي - مياه - الكهرباء - خطوط التليفون ) حيث يتم عمل خطوط صرف جديده وايضا خطوط للمياه مع نقل مرافق الكهرباء وخطوط التليفونات حيث يتم الانتهاء من أعمال نقل المرافق خلال الاسبوع القادم ، مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى الموضوع لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد له.





واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ، القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات.