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فن

كل سنة وأنتوا طيبين.. هالة صدقي تهنئ متابعيها بالعام الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:03 م
هالة صدقي
هالة صدقي
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القسم الميداني
هنأت الفنانة هالة صدقي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1
وكتبت هالة صدقى غبر إنستجرام قائلة "كل سنة وانتوا طيبين". 


وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.


"ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.


وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينيات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.

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